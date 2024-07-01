Dizi sektörüne damga vuran ABDli aktör Martin Mull, hayatını kaybetti

"Arrested Development", "Roseanne" ve "Mary Hartman, Mary Hartman" gibi şovlarda yer alan aktör Martin Mull hayatını kaybetti. Kızı Maggie Mull, sosyal medyada yaptığı açıklamada, 1985 komedi filmi Clue'da da rol alan Mull’un "uzun bir hastalığa karşı cesur bir mücadelenin" ardından evinde öldüğünü söyledi.

Cezaevinde mahkumla seks yapan memurun görüntüleri ortaya çıktı! Hücre arkadaşı kayda almış

Instagram'daki bir övgüde Bayan Mull, babasının "akla gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olması ve Red Roof Inn reklamları yapmasıyla" tanındığını yazdı.

DİZİLERLE BERABER TANINDI

Mull'un ilk önemli rolü 1976'da pembe dizi parodisi Mary Hartman, Mary Hartman'da Garth Gimble'ı canlandırıyordu. Vu da Fernwood 2 Night dizisi de dahil olmak üzere iki ek spin-off rolüne yol açtı.

1990'ların televizyon meraklıları, Mull'u, baş karakterin patronu Leon Carp'ı oynadığı Roseanne veya Müdür Willard Kraft'ı oynadığı Genç Cadı Sabrina'daki çalışmalarından tanıyorlar.

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun teknedeki pozları sosyal medyayı salladı! 'Biraz daha açar mısın'

Haberin Devamı

AKTÖR MULL’UN ÖLÜMÜ AİLESİNİ ÜZDÜ

Kızı Maggie Mull, Cuma günü Instagram'da üzgün bir paylaşımla seslendi. Kızı Maggie, “Akla gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmelliği ve ayrıca Red Roof Inn reklamları yapmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. O asla komik değildi” açıklamasını yaptı ve ekledi;

“Babam, karısı ve kızı, arkadaşları ve iş arkadaşları, diğer sanatçılar ve komedyenler onun için üzüldüler. Herkes tarafından derinden özlenecek. Onu çok sevdim.”

O burç sahipleri bu güne dikkat! 30 Haziran Pazar Koç'tan Balık'a günlük burç yorumları