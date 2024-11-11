Bakanlık onay verdi! Öğretmenlere yüzde 50 indirimli bilet fırsatı

Bakan Uraloğlu, "Öğretmenler, 24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecekler" dedi.ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere yıllık yüzde 15 indirim uygulandığını anımsatarak, "2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz indirimden yararlandı" dedi. Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde kırk indirimden 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz yararlandı ve 2024'ün ilk on ayında 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat fırsatı buldu." dedi.

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ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretmenler ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler bu uygulamadan yararlanacak" dedi." dedi.

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Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından yararlanmak için öğretmen kimlik belgelerinin yeterli olacağını belirterek, "24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezleri ve acentelerden yapılacaktır."dedi.