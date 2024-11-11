Son dakika! Bakan Tunç, Narin Güran davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran davasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti davası ile ilgili, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Narin Güran cinayetine ilişkin konuşan Bakan Tunç, "Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Arama çalışmaları yapılırken adli süreç başladı. Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bilirkişiler görevlendirildi. Titiz bir çalışma gösterildi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek. Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi.

Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları şöyle:

"6 MİLYON CİVARINDA UYUŞMAZLIK ARA BULUCU ÖNÜNE GELDİ"

Ara buluculuk sistemi 2013 yılından bu yana Uygulanmaya devam ediyor ve gün geçtikçe de geliştirmeye devam ediyoruz. Çünkü ara buluculuk dostane bir çözüm yöntemi uyuşmazlıkları, barışarak çözme yöntemi. Hem kısa sürede hem de az masrafla vatandaşlarımızın haklarına kavuştuğu uyuşmazlıkları dostane bir şekilde çözdüğü bir yöntem.

Bu yöntemle 2013'ten bu yana 6 milyon civarında uyuşmazlık ara bulucu önüne geldi. Bunun 4 milyondan fazlası anlaşmayla sonuçlandı. Hem ihtiyari ara buluculuk hem de zorunlu ara buluculuk dediğimiz dava açmadan önce ara bulucuya başvurma şartıyla ilgili özellikle ihtiyaride %90'ların üzerinde bir anlaşma oranı var.

"ARA BULUCULUĞUN BİR TEMEL KANUNUN OLMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Zorunlu ara buluculukta da yüzde 40'ların üzerine çıkmış durumda. Genel olarak yüzde 65 oranında bir anlaşma olması önemli. Tabii gün geçtikçe geliştiriyoruz.

Ara buluculuğun bir temel kanunun olması ile ilgili çalışmalarımız var. Yargı reformu strateji belgemizde önümüzdeki günlerde açıklandığında Orada yine ara buluculuğun geliştirilmesine yönelik Bazı etkinliğinin arttırılmasına yönelik bazı düzenlemeler, hedefler söz konusu olacak Geçen hafta 9. yargı paketinde Ara buluculuğun geliştirilmesine yönelik bazı önemli Maddeleri de meclis genel kurulunda milletvekillerimiz kabul etmişti Özellikle tecrübeli hukukçularımızın bu alanda Görev almaları önemli Şu anda hala hazır mevzuatımızda 5 yıl kıdeme sahip hukukçularımız sınavı kazanıp eğitim aldıklarında ara bulucu olabiliyorlar.

Buna ilaveten şimdi 20 yıl tecrübeye sahip hukukçularında eğitim alma şartıyla ara bulucu olmalarına yönelik bir imkan sağlanmış oldu. Mecliste yasalaşan kanun teklifiyle. Bu da tabii ara buluculukta özellikle tecrübeye önem verilmesi, tecrübeli hukukçularımızın ara buluculuğu daha da geliştirmesi ve vatandaşlarımız arasındaki uyuşmazlıkları özellikle dostane bir şekilde çözmeleri noktasında toplumsal barışa da hizmet eden bu müesseseyi daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız.

Ara buluculukta uygulamadan kaynaklanan bazı problemler vardı bunları Ortadan kaldırmaya yönelik kanun teklifinde kabul edilen kanunda bazı düzenlemeler var. Özellikle taşınmaz devrine ilişkin, ortaklığın giderilmesine ilişkin anlaşma belgelerinin tapuya şerhi ile ilgili sorunlar vardı. Bu sorunları da gerçekleşen kanun düzenlemesiyle ortadan kaldırmış bulunuyoruz.

Ben buradan değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 9. yargı paketinde tabi sadece ara buluculukla ilgili düzenlemeler yok.

Başka düzenlemeler de var. Özellikle uzlaştırma müessesesinin daha da geliştirilmesi ceza hukukunda bu konuda da düzenlemeler var. Ara buluculukta tarafları Anlaşmaya teşvik etmeye yönelikle bazı düzenlemeler söz konusu oldu.

Yine özellikle çocukların korunmasıyla ilgili olarak Çocuk koruma kanununda gerçekleştirilen bazı yasal değişiklikler 9. yargı paketinde yer aldı. Hukuk mesleklerine giriş sınavını bu sene uygulamaya koymuştuk Kanunda bu yönde bazı eksiklikler görmüştük o eksiklikleri gideren Düzenlemelerde söz konusu yine Varolarımızın özellikle Adli yardımla ilgili Talepleri vardı Adli yardımda biriken alacaklarla ilgili Özellikle adli yardım çok önemli Hem kadınların hem çocukların Hem de Durumu İyi olmayan Vatandaşlarımızın Yargı hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanabilmesi için adli yardım müessesesi var.

Bu müesseseden kaynaklanan özellikle barolarımızın talebini karşılayan bir düzenlemeyi de hayata geçirmiş olduk. O biriken alacakların barolara aktarılmasıyla ilgili olarak ben buradan hem milletvekillerimize hem de maliye ve hazine bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok sayıda düzenleme var.

10. yargı paketi diyebileceğimiz bir düzenleme daha var. Yargı Reform Strateji Belgesi ile ilgili olarak da dün kabine toplantımızda, Çankaya'da düzenlenen kabine toplantımızda kabine üyelerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza Yargı Reform Strateji Belgesi'nin öne çıkan hususlarını arz etmiştik.

Çalışmalarımız son aşamada ve belge Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuyla paylaşıldıktan sonra Oradaki hedefleri Tek tek hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Orada yeni düzenleme olarak tabi yargı reform strateji belgemizin İlk 3 aylık bir yıllık, altı aylık, bir yıllık ve dört yıllık hedefleri olacak. Bu hedeflerden ilki ceza adaleti sistemiyle ilgili olacak.

Özellikle ceza adaletinin hem soruşturma kısmının daha etkin hale getirilmesi, kovuşturma sürecinin etkinliği ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve infaz aşamasının da suçluyu Islah edecek şekilde Olması ve toplumun suçtan korunması aslında Ceza adaletinin genel amacı Toplumu suçtan korumaktır suçu önlemektir Suçluyu ıslah etmektir dolayısıyla buna yönelik Bir paketimiz olacak Yargı reformu Strateji belgemizin ilk hedefi ceza adaleti sistemine yönelik Düzenlemeler olacak burada özellikle Hem denetimli serbestlikten kaynaklanan problemleri giderecek Hem tutuklama tedbiriyle ilgili olarak Ceza muhakemesi kanunumuzda yapılacak olan Değişiklikleri itibar edecek Hem de Bazı suçlar bakımından özellikle Toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik Suçlar, trafik güvenliğini ihlale yönelik, ruhsatsız silahlara yönelik Ve bunların Özellikle silahların mesken mahallelerde kullanılması, düğünlerde, nişanlarda Kullanılan bu silahlar nedeniyle Bir takım mağduriyetlere neden olunmasına yol açan hususları ortadan kaldıracak Cezalarla ilgili olarak Kuru sıkı da buna dahil Tüm bunları içine alan kapsamlı bir Çalışma tabii bu çalışma biz taslak çalışmalarımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz ve O çalışmaya bizim bakanlık yetkililerimiz teknik destekleri verecekler ve milletvekillerimizin takdirleriyle inşallah yargı reform strateji belgemizin ilk paketi ceza adaleti sistemine yönelik olacak. Bu sabah bir atama kararı haberleri vardır belki bilginiz vardır İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürleyen eşinin SPK üyeliğine atanması Kendisi aynı zamanda Ağır Ceza Hakimi ve Adalet Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısıymış Bu atama neye ilişkin oldu? Hangi kriterler gözlemliyor? Şimdi değerli arkadaşlar yani burada Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi kanundan kaynaklanan bir yetki sermaye piyasası Kurulu üyeliklerine nasıl atanılacağı belli Mevzuatımıza uygun yapılmış olan bir Atamayı farklı şekilde yorumlamak Doğru olmaz Burada tamamen Kanuna uygun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Yetkisinden kaynaklanan bir atama söz konusu Efendim Narin davasında da ilk duruşma yapıldı ve 26 aralığa ertelendik sonraki duruşma. Aile fertlerinden herhangi bir itiraf gelmedi.

Duruşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi değerli arkadaşlar Narin evladımızın Hunharca cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Millet olarak çok üzüldük ve 21 Ağustos'tan bu yana da Gerçekten hem Cansız bedenine ulaşılıncaya kadar bir Bekledik canlı ulaşılması için Gayret gösterildi yüzlerce kişi Kamunun bütün Kurumları seferber oldu Ama maalesef Canlı olarak bulunamadı ve hunharca bir cinayete kurban gittiği görüldü. Tabi bu süreç içerisinde arama çalışmaları yapılırken de Adli soruşturma başladı ve 19 gün süren bir arama çalışmasından sonra Narin evladımızın Adli tıp otopsileri gerçekleşti ve ondan elde edilen bulgular ve yine Etrafta özellikle teknik çalışmalar yapılarak araçlardan elde edilen Kimyasal bulgular, DNA, biyolojik bulgular tüm bunlar Hepsi Soruşturma kapsamında değerlendirildi.

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Tespit edilen kamera görüntüleri incelendi. Bunların bir kısmı TÜBİTAK'a gönderildi ve incelemeler yapıldı. Bilirkişiler tayin edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımız ve koordinasyonu yürüten başsavcı vekillerimiz yoğun ve titiz bir çalışma gösterdiler. Jandarmamız, kolluk görevlerimiz, adli kolluğumuz bu konuda yoğun bir çalışma gösterdi. Ve özellikle HTS kayıtları yine HTS kayıtlarından yola çıkarak baz kayıtlarının tespiti ve sonrasında daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili tespitler oldu.

Daraltılmış baz kayıtlarıyla ilgili teknik çalışma belki ilk kez bu soruşturma vesilesiyle gündeme geldi. Bu daha önce de birkaç soruşturmada gündeme gelmişti. Daraltılmış baz çakışması gerçekten çok önemli bir delil.

Bu konuda tabii değerlendirmeye yapacak olan Mahkeme Mahkeme bütün delilleri değerlendirecek daraltılmış baz çakışmasıyla Bu usulün nasıl gerçekleştiği Bu teknik çalışmanın nasıl yapıldığıyla ilgili Raporlar hem dosyada mevcut Bundan sonra da yine Son duruşmada da bir ek karar alınarak Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili Teknik raporla alakalı Hakimin ve mahkeme heyetinin tereddüt ettiği hususlarla alakalı da yine Bilirkişi'den ek raporlar istendi. Ve beyanlar doğrultusunda gerek tanık beyanları gerek şüphelilerin, sanıkların beyanları hepsi mahkeme tarafından değerlendirilecek hususlar. Biz burada devam eden bir yargılama süreci söz konusu.

Adalet Bakanı olarak biz tabii ki suçluluk ispat edilinceye kadar, mahkeme karar verinceye kadar ve o karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Dolayısıyla şu suçludur, bu suçsuzdur dememiz söz konusu olamaz. Burada tutuklu devam eden bir dosya var, bir dava süreci var ve hunharca işlenen bir cinayet var ve bu cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak dedik.

Bu konuda adli soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor dedik. Bu soruşturma Başladığında maalesef Kamuoyunda farklı değerlendirmeler de yapıldı Gösteriler yapılmaya başlandı Bunun işi üstü kapatılıyor şeklinde Bir takım manipülasyonlar da yapıldı Yürüyüşler yapılmaya başlandı Konuyu farklı boyutlara Konuyu farklı siyasi boyutlara Çekmek isteyenler de oldu Ama biz burada Narin kızımızın hakkını hukukunu Bu devlet korur ve onu katledenlerden hesap sorar dedik. Bundan hiç tereddüdünüz olmasın dedik.

Bu kaptanda da titiz bir çalışma neticesinde dava açıldı. Dava sürecini hep beraber takip edeceğiz.

26 Aralık'ta duruşma gerçekleştirilecek ve 26 Aralık'ta da Toplanan deliller yine 26 Aralık'a kadar Mahkeme heyetinin istediği bir takım deliller de var Hastane kayıtları var ve bu anlamda özellikle Gelecek olan ek raporlarla beraber Mahkeme Eğiti bir değerlendirme yapacaktır. Tüm kamuoyu şunu gördü Yani Türk yargı sisteminde Nasıl hakim ve savcılarımızın titiz bir şekilde Olayları aydınlatmaya yönelik, maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik, suçluları ortaya çıkarmaya yönelik Nasıl bir çalışma içerisinde olduklarını Hep beraber Bu dava vesilesiyle de kamuoyu görmüş oldu. Diğer 25 bin hakim savcımız var.

Değerli arkadaşlar Türkiye'nin Her yerinde her gün duruşmalar gerçekleşiyor. 25 bin hakim ve savcımız yılda 12 milyon dosyada da karar veriyor. 12 milyondan fazla dosyada karar veriyor.

Burada özellikle sizlerden basınımızdan şunu istirham ediyoruz. 12 milyon kararın verildiği bir Yargı sistemi içerisinde dünyanın neresinde olursa olsun Mutlaka hatalı kararlar elbette ki olabiliyor bunu biz narin davası için söylemiyorum genel olarak söylüyorum Bu hatalı kararların itiraz istinaf ve temiz sürecinde Düzeltilme imkanları var zaten Yargı sistemi içerisinde Bu Hatalı kararların düzeltileceği yol belli Maalesef bazı kararlardan bazı Özellikle soruşturma aşamasındaki bazı olaylardan yola çıkarak Kişilerin suçluluğu kanıtlanmadan ispatlanmadan Daha soruşturma aşamasında sosyal medya yoluyla sosyal medyadan Konvansiyonel medyaya geçerek Bir takım haberler yayılarak masumiyet karineleri de ihlal ediliyor. Lekelenmeme hakkı Bir anayasal hak, bir insan hakkı.

Dolayısıyla Biz lekelenmeme hakkına önem veriyoruz. Bu konuda özellikle Soruşturmaya yer olmadığına dair Karar verme imkanını da hukuk sistemimize biz kazandırdık. Dolayısıyla 1,5 milyondan fazla kişi şu geçtiğimiz 6-7 yıl içerisinde yanlış ihbarlar nedeniyle soruşturma Açılmaktan kurtuldu.

Yani ortada bir delil yok sadece soyut bir ihbardan dolayı vatandaşlarımızın lekelenmemesini Sağlamış olduk o nedenle Özellikle sizlerden basın mensuplarımızdan Sosyal medyada Paylaşımda bulunan Vatandaşlarımızdan ya da haber Sitelerinden İstirhamımız Özellikle soruşturma aşamasında Kişilerin lekelenmemesiyle ilgili haberlere de Dikkat etmek gerekir Bu bir anayasal hak Ama Tabi ki burada özellikle suçluluğu ispat edilmiş ve haber değeri taşıyan konularla ilgili olarak zaten yargının verdiği bir kesin hüküm varsa bu konuda zaten bir mahsur yok. Yargılamalar da aleni. Bunu ben Narin davası için söylemiyorum.

Genel olarak söylüyorum. Burada özellikle Narin kızımızı Hunharca Katleden canilerle ilgili olarak Hiç tereddüdü olmasın milletimizin Milletimiz bu konuya çok üzüldü hassas Basın kuruluşlarımızın da başından beri Bu konu üzerinde Hassasiyetle durduklarını görüyoruz Burada yargılama sürecini Etkilemeye yönelik beyanlarda bulunmadan Haber değeri haber sınırını aşmadan Bunların verilmesinde bir Mahsur görmüyoruz Soruşturma gizliydi. Gizli soruşturma dava açıldığında, iddianame düzenlendiğinde tabii ki kamuya açılmış oldu.

Yani yargılama aleni. Herkes yargılamayı takip ediyor. Görüntü almadan herkes orada konuşulanları öğreniyor ve öğrenme hakkı da vatandaşlarımızın yargılamaların aleni olması nedeniyle var.

Bu konuda özellikle bundan sonraki süreçte de Yargılamayı olumsuz etkileyecek yayınlardan Kaçınarak özellikle orada görev yapan Mahkeme heyeti titiz bir Çalışma sergiliyor Ve tek tek orada Tereddüt edilen hususları Sanıklara tanıklara Sorarak Çelişkili durumları Yakalamanın gayret içerisinde bir maddi gerçeği ortaya çıkarıp Orada kim suçlu kim suçsuz Ortaya çıkartmanın gayreti içerisinde ben buradan Mahkeme heyetine de teşekkür ediyoruz tüm Milletimizin de O duruşmalardaki gayretli tutumları takdiri topladı Bundan sonraki süreçte de inşallah Oradaki maddi gerçeği ortaya çıkararak Narin evladımızın katillerini yargı bulacak ve onlara Türk ceza kanunundaki hak ettikleri cezayı da verecektir. Efendim sabah saatlerinde de sıcak bir gelişme yaşandı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortak yasa dışı bahis gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisle ilgili gözaltına artık gelecek mi? Şimdi değerli arkadaşlar bütün soruşturmaları davaları böyle tek tek değerlendirmemiz çok uygun değil. O nedenle burada yargının Başlatmış olduğu bir Soruşturma var. Yasadışı bahis iddiası ile ilgili Bu soruşturma neticesinde Gerçekleşen gözaltılar soruşturma neticesinde Kişiler kendilerini Savunacaktır.

Eğer bir suç varsa ortada kuvvetli suç şüphesi Onun da elbette ki gereği yapılır. Şimdi değerli arkadaşlar yani kayyum tartışmasıyla ilgili olarak maalesef Bazı siyasilerimiz Yanlış Yorumlar yapıyorlar hatta Burada özellikle yargı süreçleri devam eden Davalar ve soruşturmalarla ilgili olarak da Yargı mensuplarımıza cumhuriyet savcılarımıza yönelik Haksız ve hadsiz eleştirilerde bulunuyorlar bunları kabul etmek mümkün değil Burada Özellikle şunu ifade edelim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti suç işlenmesine müsamaha göstermez.

Dolayısıyla hukuk devletinde tarafsız ve bağımsız yargı eğer bir kuvvetli suç şüphesi varsa elbette ki soruşturur. Bu adi suçlar bakımından da böyledir. Terör suçları bakımından da böyledir.

Özellikle son günlerde tartışılan Belediye başkanlarının Görevden El çektirilip geçici olarak yerlerine Görevlendirme yapılması ile ilgili Husus Hakkında soruşturma yapılan Ya da hakkında Kovuşturma yapılan Ya da hakkında hüküm verilen Tüm bu yerel yöneticilerle ilgili Uygulamanın nasıl yapılacağı bizim hukuk sistemimizde bellidir: 120. madde.

Eğer bir suç soruşturması söz konusu olursa, kovuşturma söz konusu olursa, bir suç işlenmesi söz konusu olursa o yerel yöneticinin, o belediye başkanının görevden geçici olarak uzaklaştırılabileceğine yönelik anayasamızda bir hüküm var. Ve bu hüküm doğrultusunda da belediye kanunun kırk beş, kırk altı ve kırk yedinci maddelerinde bir düzenleme var.

Burada kırk beşinci maddede yapılan düzenleme ile Hakkında terörle ilgili bir soruşturma açılan Bir belediye başkanı varsa Bu konuda İçişleri Bakanlığı Soruşturma aşamasında geçici olarak Görevden alabilir şeklinde bir Yetki var bunu kanun bu yetkiyi vermiş ve hakkında soruşturma açılan ya da hakkında Kovuşturması devam eden ya da hakkında Temiz sürecinde de devam edebilir tüm bunlarla ilgili Dosya kapsamıyla ilgili işlenen suçla ilgili Değerlendirme yapacak olarak Bu anayasanın 127 ve Belediye kanunun 45. maddesinden aldığı yetkiyle İçişleri Bakanlığı bu yetkisini Kullanabilir kanundan kaynaklanan bir yetki Şunu ifade edelim Yerel yöneticiler belediye başkanları Milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar Milletten topladıkları parayı Merkezi hükümetten aldıkları Kaynakları Millete hizmet olarak akıtmak durumundalar Onları millet kendilerine belediyelerine şehirlerine hizmet etsin diye Seçiyor ama siz bu yetkiyi Alıp kötüye kullanırsanız Eğer siz bu yetkiyi Terör örgütlerine destek ya da Onların propagandasına yönelik Bir Çaba içerisinde fiil içerisinde kullanırsanız o zaman Hukuk devletinde İşte bu anayasanın 127 45. maddelerinden kaynaklanan Yetkiler kullanılır Kimse de bu yetkileri İçişleri Bakanlığı niye kullandı diyemez.

Çünkü o yetki kanundan anayasadan kaynaklanıyor. Yargının başlatmış olduğu bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma başladığında İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi var mı? Mevzuatımıza göre var.

Dolayısıyla tamamen hukuk sistemimiz içerisinde gerçekleşen bir durum söz konusu. Ve özellikle Gerek belediye başkanlığı Seçilmeden önce Başlayan soruşturmalar var Belediye başkanı Seçildikten sonra da Yine Açılan soruşturmalar var Devam eden davalar var Özellikle vatandaşlarımız şunu Karıştırıyor Ya bu kişi aday olurken Yüksek Seçim Kurulu bunun adaylığını nasıl kabul etti? Şeklindeki değerlendirmeyi sürekli tartışıyoruz. Televizyon programlarında da bu sürekli eleştiriliyor.

Madem böyle bir durum vardı, o zaman Yüksek Seçim Kurulu adaylığını kabul etmeseydi şeklinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Burada Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken kesinleşmiş hüküm varsa zaten adaylığı kabul etmez. Ama devam eden bir soruşturma, devam eden hakkında bir dava varsa bu durumda Bu durumda Yüksek Seçim Kurulu sabıka kaydına bakar Dolayısıyla O süreçte Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylığı reddetme gibi bir Yetkisi söz konusu değil Bu yetki Geçici görevlendirme yetkisi sonradan Görevden alma ve yerine başka birini görevlendirme yetkisi Tamamen Başlayan soruşturmalar Ve devam eden davalarla ilgilidir Dolayısıyla Kesinleşmiş bir hüküm olduğunda zaten Başkanlık düşer meclis seçer Kesinleşen bir ceza nedeniyle eğer Başkanlık düşüyorsa o zaman Meclis üyeleri arasından seçilir ama burada Burada kesinleşen bir Yargı süreci yok soruşturma var kovuşturma var temiz süreci var Dolayısıyla bu bir Başkanlığın düşmesi değil Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır Ve yerine de geçici görevlendirmedir O nedenle bizim hukuk sistemimiz içerisinde Söz konusu olan Bir uygulama Şimdi değerli arkadaşlar terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız da ve diğer siyasi liderlerimiz de bu anlamda gerçekten Türkiye'nin terörden kurtulması ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapıyorlar. Terörün her türlüsünü bu ülkeden silinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada özellikle bir takım değerlendirmelerin bize sorulup burada açıklama yapmak doğru değil.

Burada özellikle kişilerin cezaevlerindeki hükümlülerin yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da bizim zaten bellidir. Bu çerçevede zaten yakınlarıyla görüşmeler gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla Türkiye'yi kırk yıldır özellikle milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik, milletimizin huzurunu bozmaya yönelik 40 yıldan bu yana ülkemizi huzursuz eden PKK terör örgütünü bu ülkeden silip atmak durumunda.

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