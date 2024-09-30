Mevduat Hesaplama Nasıl Yapılır? En Yüksek Faiz Veren Banka

Mevduat hesaplama, yatırılan anapara üzerinden vade süresi ve faiz oranına göre elde edilecek kazancı belirleyen bir işlemdir. Ancak her bankanın uyguladığı mevduat faiz oranı farklı olduğu için yapılacak mevduat hesaplama işleminde dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar bulunmaktadır.

Burada mevduat faizinin nasıl hesaplandığını, kur korumalı mevduat faizini ve mevduat faizi sunan tüm bankaları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizi, belirli bir süre içerisinde bankaya yatırılan para karşılığında ödenen faiz oranıdır. Mevduat faizi, vadeli mevduat hesaplarına yatırılır ve vade süresi sonunda bankaya yatırılan ana paranın üzerine eklenir.

Vadeli mevduat hesaplama işlemi her bankanın uyguladığı faiz oranına göre değişiklik gösterir. Ancak mevduat hesaplama işleminin genel bir formülü bulunmaktadır. Mevduat getirisi hesaplama için vadeli hesabın günlük, aylık ya da yıllık faiz oranları dikkate alınır ve bu oranlar vadeye göre değişiklik gösterir.

Vadeli mevduat faiz hesaplama için kullanılan temel formüller şunlardır:

Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 365) x Gün Sayısı

Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı

Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) x (Faiz Oranı / 12) x Ay Sayısı

Bu formülle, vade sonunda elde edilecek brüt faiz miktarı hesaplanabilir. Mevduat getirisi hesaplaması yaparken en yüksek faiz oranını sunan bankayı bulmak çok önemlidir. Ancak vadeli mevduat hesaplarından stopaj (gelir vergisi) kesintisi yapılmaktadır. Net kazancı görmek için brüt faizden stopaj kesintisini çıkarmak gerekir.

Kur Korumalı Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Kur korumalı mevduat faizi hesaplama işlemi yaparken iki ana faktörü dikkate almak gerekir. Bu faktörler mevduat faiz oranı ve döviz kuru değişimidir.

Mevduat faizinde, hesap açıldığında bankanın belirlediği faiz oranı, vade süresi boyunca sabit kalır. Mevduat faiz oranı genellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) belirlediği politika faizine dayalıdır. Vade sonunda, hesapta biriken faiz getirisi hesaplanır.

Döviz kuru değişiminde ise hesap açılışındaki TCMB döviz kuru ile vade sonundaki döviz kuru karşılaştırılır. Eğer vade sonundaki döviz kuru, hesap açılışındaki döviz kurundan daha yüksekse, kur artışından doğan fark mevduat getirisine eklenir. Ancak döviz kuru faiz oranından düşükse, yalnızca mevduat faiz getirisi hesaplanır.

Yani 500.000 TL ile açılan bir kur korumalı mevduat hesabında, eğer vade sonunda döviz kuru faiz getirisinden yüksek bir artış gösterirse, aradaki fark hesap sahibine ek gelir olarak yansır. Eğer kur düşerse faiz getirisi ödenir, ancak kur farkı oluşmaz​​.

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka Hangisi?

Bankaların uyguladığı faiz oranları, vade süresine ve vadeye yatırılan paranın miktarına göre değişiklik gösterir. Vade süresi ve vadeye yatırılan para miktarı arttıkça faiz getirisi de doğru orantılı şekilde artar. İncelenen bankalar arasında 32 günlük vade ile 15.000 TL’ye en yüksek faiz veren banka %53 mevduat faizi oranıyla ING Bankasıdır. Denizbank ise 32 günlük vade ile 15.000 TL’ye %50 faiz oranı sunmaktadır.

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Bankalara Göre Mevduat Faizi Hesaplama

Mevduat faizi, bankaların müşterilerine belirli bir süre için yatırılan paraya karşılık ödediği faizdir. Farklı bankalar, vadeye ve yatırılan tutara göre değişen faiz oranları sunar. Mevduat faizi hesaplama, bankaların sunduğu bu oranlar ve vade süresine bağlı olarak, yatırımcının vade sonunda elde edeceği toplam kazancı belirlemeyi amaçlar.

Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösterir ve yatırımcının beklentilerine uygun olan bankayı seçmesi önemlidir. Aşağıda çoğu bankanın mevduat faizi hesaplamalarını bulabilirsin.

Ziraat Mevduat Faizi Hesaplama

Ziraat Bankası, vadeli mevduat hesapları için çeşitli faiz oranları sunmaktadır. Genellikle vade süresine göre değişen faiz oranları %43'e kadar çıkabilmektedir. İstenen vade süreleri için Teklifimgelsin.com hesaplama aracını kullanarak, yatırılan tutara göre faiz getirisini hesaplayabilirsin.

Örneğin Ziraat Bankası’nda 32 günlük vadeyle 10.000 TL’nin faiz oranı %40’dır. Buna göre vade sonu tutarı 15.485,25 TL’dir.

Akbank, vadeli mevduat hesaplarında %50'ye kadar faiz oranı sunmaktadır. Akbank’ın e-vadeli hesap ürünüyle dijital kanallar üzerinden hesap açarak 7 günden 400 güne kadar değişen vadelerde faiz kazancı elde edebilirsin.

Örneğin Akbank’da 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %49’dur. Buna göre vade sonu tutarı 15.549,43 TL’dir.

Halkbank, vadeli mevduat hesapları için çeşitli faiz oranları sunarak yatırımcılara avantajlı getiriler sağlamaktadır. 32 günlük veya daha uzun vadelerde faiz oranları %43 seviyelerine kadar çıkabilir.

Örneğin Halkbankası’nda 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %39’dur. Buna göre vade sonu tutarı 15.473,12 TL’dir.

İş Bankası, vadeli TL mevduat hesaplarında %45’e varan faiz oranları sunmaktadır. Burada bankanın hesaplama aracı kullanılarak mevduat getirisi kolayca hesaplanabilir. Hem TL hem de döviz cinsinden vadeli hesap seçenekleri de bulunmaktadır.

Örneğin İş Bankası’nda 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %40’dır. Buna göre vade sonu tutarı 15.486,58 TL’dir.

Denizbank Mevduat Faizi Hesaplama

Denizbank, uzun vadeli mevduat hesaplarında yüksek faiz oranları sunan bir bankadır. 366 gün vadeli hesaplarda %43,5 faiz oranı ile kazanç elde edilebilir. 32 günlük ve daha uzun vadelerde yatırım için Denizbank’ın hesaplama aracını kullanabilirsin.

Örneğin Denizbank’da 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %50’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.606,56 TL’dir.

Garanti Bankası Mevduat Faizi Hesaplama

Garanti BBVA, vadeli mevduat hesapları için avantajlı faiz oranları sunmaktadır. E-vadeli hesap ile TL, Euro veya USD cinsinden hesap açabilir ve faiz oranlarına göre getiriyi hesaplayabilirsin. Faiz oranları, yatırılan tutar ve vade süresine göre değişiklik göstermektedir​.

Örneğin Garanti Bankasında 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %47’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.570,16 TL’dir.

VakıfBank, vadeli mevduat hesaplarında %40 ile %45 arasında değişen faiz oranları sunmaktadır. 32 günlük ya da daha uzun vadelerde, yatırılan tutara göre hesaplama araçları üzerinden net kazanç hesaplanabilir.

Örneğin VakıfBank’da 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %42’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.510,91 TL’dir.

Yapı Kredi, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesapları ile müşterilerine %50’ye kadar faiz oranları sunmaktadır. Hesaplama araçları ile 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli seçenekler üzerinden mevduat getirileri hesaplanabilir.

Örneğin Yapı Kredi’de 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %4,5’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.054,74 TL’dir.

İNG Bankası Mevduat Faizi Hesaplama

ING Bankası’nın Turuncu Hesap ürünü, yeni müşterilere %53’e kadar hoş geldin faizi sunmaktadır. İlk kez ING müşterisi olacak kişiler için cazip olan bu ürün, kısa vadede yüksek getiri sağlamaktadır. Hesaplama araçlarıyla yatırılan tutar ve vade süresine göre kazancını kolayca öğrenebilirsin.

Örneğin ING Bankası’nda 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %53’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.428,64 TL’dir.

Kuveyt Türk Mevduat Faizi Hesaplama

Kuveyt Türk, katılım bankacılığı prensiplerine göre çalışan bir bankadır ve mevduat hesaplarına kâr payı ödemektedir. Ortalama %32 civarında kâr payı oranları sunan banka, TL ve döviz cinsinden hesap açma imkanı sağlar. Hesaplama araçları ile yatırdığın tutara göre kâr payını hesaplayabilirsin.

Örneğin Kuveyt Türk’de 32 günlük vadeyle 15.000 TL’nin faiz oranı %33.69’dir. Buna göre vade sonu tutarı 15.443,08 TL’dir.