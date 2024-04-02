Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edececek. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte il il hava durumu...

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Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

UYARILAR!

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar Kırklareli kıyı kesimleri 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kırklareli kıyı kesimleri 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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