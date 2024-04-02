Meteoroloji'den uyarı! Toz taşımı devam edecek mi! Bugün yağmur yağacak mı? Salı günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR!
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege'de hafif toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hafif toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar Kırklareli kıyı kesimleri 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Kırklareli kıyı kesimleri 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber