Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…

AI (yapay zeka), LLM'lerin (büyük dil modelleri) ve ChatGPT gibi araçların çalışma ve yaşama şeklini değiştiriyor. Yapay zeka hem tüketiciler hem de işletmeler arasında çılgınca heyecana neden oldu. Ancak tıpkı internetin ilk günlerinde olduğu gibi, kullanıcılar kişisel verileri sıkıntıya girdiğine dair iddialar var.

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Yapay zeka veri gizliliği sorunu ile karşı karşıya geliyor…

AI alanında zaten sayısız veri ihlali örneği vardı. Mart 2023'te OpenAI, kullanıcıların yabancıların konuşma geçmişlerini görebilmeleri anlamına gelen 'önemli' bir hatanın ardından ChatGPT'yi geçici olarak çevrimdışı hale getirdi.

Hata, adlar, e-posta adresleri ve kısmi kredi kartı numaraları dahil olmak üzere abonelerin ödeme bilgilerinin de kamuya açık olduğu anlamına geliyor.

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YAPAY ZEKADA VERİ GİZLİLİĞİ SORUNU

Eylül 2023'te, şaşırtıcı bir şekilde 38 terabaytlık Microsoft verisi bir çalışan tarafından yanlışlıkla sızdırıldı. Siber güvenlik uzmanları bunun saldırganların AI modellerine kötü amaçlı kodla sızmasına izin verebileceği konusunda uyardı.

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Araştırmacılar ayrıca yapay zeka sistemlerini gizli kayıtları ifşa etmeleri için manipüle edebildiler. Sadece birkaç saat içinde, Sağlam İstihbarat adlı bir grup, Nvidia yazılımından kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler talep edebildi. Sistemin belirli konuları tartışmasını önlemek için tasarlanmış korumaları atladı.

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SORUNLARDAN DERS ÇIKARMA

Tüm bu senaryolarda dersler çıkarıldı. Ancak her ihlal, AI'nın hayatımızda güvenilir ve bir güç olması için üstesinden gelinmesi gereken zorlukları güçlü bir şekilde göstermektedir.

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Google'ın sohbet robotu Gemini, tüm konuşmaların insan eleştirmenler tarafından işlendiğini bile kabul ediyor ve sistemindeki şeffaflık eksikliğinin altını çiziyor.

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