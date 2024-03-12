İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor

Garanti BBVA, kış aylarında paraya ihtiyacı olanlara kış kredisi sunuyor. Bu kampanya kapsamında sunulan krediler için aylık faiz oranı %3,73'tür. Kredi alan kişi, her ay 44.746,64 TL taksitle 539.259,68 TL geri ödeme yapacak. Kışın finansal olarak rahatlamak isteyenler bu kredi paketini değerlendirebilir.

Direkt Akbank Kredisi

Akbank'ın Direkt Kredi olarak bilinen kredi paketinde de aynı kolaylıklar mevcuttur. Kullanıcılar, aylık %3,61 faiz oranıyla sunulan bu kredi için 44.352,13 TL tutarında taksit ödeme yapabilir. Toplamda 534.525,56 TL geri ödeme yapıldı. Akbank'ın bu finansman imkanı, hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

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Kredi Kampanyalarını Nasıl Kullanırım?

Garanti BBVA veya Akbank'ın şubelerinden veya bankanın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bu finansman kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler bu fırsatlardan yararlanabilir. Gelir belgesi, kimlik belgesi gibi temel belgelerin ve kredi itibarı gibi faktörlerin başvuru sürecinin bir parçası olacağı belirtildi.

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Özellikle kış aylarında nakit ihtiyacı olan insanlar, Garanti BBVA ve Akbank'ın sunduğu bu kredi fırsatlarından yararlanabilir.

Bu krediler, düşük faiz oranlarıyla ve esnek ödeme planlarıyla finansal sıkıntılarınızı aşmanıza yardımcı olur. Kredi kullanmayı düşünen kişiler, her bankanın resmi internet sitesinden kampanya detayları ve geçerli koşulları incelemelidir.