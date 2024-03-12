İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor

Garanti BBVA ve Akbank, maddi sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacı olan kişilere yeni ihtiyaç kredisi seçeneği sunuyor. Bu bankaların son açıklamaları, özellikle kış aylarında paraya ihtiyacı olan kişiler için büyük bir rahatlama sağlayacaktır.

YAYINLAMA
Google News
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor

Garanti BBVA, kış aylarında paraya ihtiyacı olanlara kış kredisi sunuyor. Bu kampanya kapsamında sunulan krediler için aylık faiz oranı %3,73'tür. Kredi alan kişi, her ay 44.746,64 TL taksitle 539.259,68 TL geri ödeme yapacak. Kışın finansal olarak rahatlamak isteyenler bu kredi paketini değerlendirebilir.

Direkt Akbank Kredisi

Akbank'ın Direkt Kredi olarak bilinen kredi paketinde de aynı kolaylıklar mevcuttur. Kullanıcılar, aylık %3,61 faiz oranıyla sunulan bu kredi için 44.352,13 TL tutarında taksit ödeme yapabilir. Toplamda 534.525,56 TL geri ödeme yapıldı. Akbank'ın bu finansman imkanı, hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyorErken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor

İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorundaİslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda

Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alınDar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın

Kredi Kampanyalarını Nasıl Kullanırım?

Garanti BBVA veya Akbank'ın şubelerinden veya bankanın web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden bu finansman kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler bu fırsatlardan yararlanabilir. Gelir belgesi, kimlik belgesi gibi temel belgelerin ve kredi itibarı gibi faktörlerin başvuru sürecinin bir parçası olacağı belirtildi.

Özellikle kış aylarında nakit ihtiyacı olan insanlar, Garanti BBVA ve Akbank'ın sunduğu bu kredi fırsatlarından yararlanabilir.

Bu krediler, düşük faiz oranlarıyla ve esnek ödeme planlarıyla finansal sıkıntılarınızı aşmanıza yardımcı olur. Kredi kullanmayı düşünen kişiler, her bankanın resmi internet sitesinden kampanya detayları ve geçerli koşulları incelemelidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bitcoin durdurulamıyor: Piyasa değeri bakımından gümüşü de yakaladı!!!
Bitcoin durdurulamıyor: Piyasa değeri bakımından gümüşü de yakaladı!!!
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Dolardan yeni bir rekor daha geldi, Hazine ve Maliye Bakanı’ndan yorum gecikmedi!
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Son Haberler
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı
Tarık Balyalı TELE 1 Televizyonuna konuk olarak Pendik için projelerini anlattı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni bir emeklilik sistemi geliyor, ilk detaylar belli oldu, EYT'liler de yararlanacak
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni bir emeklilik sistemi geliyor, ilk detaylar belli oldu, EYT'liler de yararlanacak
Çok Okunanlar
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
Asgari ücrete ve emekli maaşına ek zam kapıda! En önemli isim açıkladı
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
İslam Memiş tek tek anlattı: Altın almak isteyen bunları bilmek zorunda
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Erken emeklilik isteyene müjde! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor
Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın
Dar gelirliye 1900 lira destek var! Ramazan öncesi hemen alın
Ramazana özel ucuz et satışı başlıyor! O marketler kampanya başlattı
Ramazana özel ucuz et satışı başlıyor! O marketler kampanya başlattı
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''