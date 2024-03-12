Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek

Ziraat Bankası ve Halkbank'ın son dakika açıklamalarının ardından özel kampanya duyuruları büyük ilgi gördü. Emeklilerin ekonomik dalgalanmalardan en az şekilde etkilenmesi için 8.677 TL nakit avans imkanı sağlanmaktadır.

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Nakit Avans Başvurusu

Başvurular kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanırken, Ziraat Bankası ya da Halkbank'ın resmi web sitelerinden şubelere gitmeye gerek kalmadan yapılabilir. Emekli maaşını aldıktan sonra TC kimlik numarası ile banka bilgileri ve iletişim bilgileri tamamlanır.

IBAN aracılığıyla yapılacak ödemeler, finansal sıkıntı yaşayan veya acil paraya ihtiyacı olan emeklilere kolaylık sağlar. Ziraat Bankası ve Halkbank'ın nakit avans kampanyası gereği, emeklilere 8.677 TL ödeme yapılırken, bu nakit avansı istedikleri gibi kullanabilirler.