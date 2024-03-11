Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığı ile bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, hakkında çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Akşam saatlerinde yansıyan görüntüler daha çok konuşulacak gibi duruyor. Konuya ilişkin savcılıkta hemen harekete geçti…

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İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı. Paraların seçim için delegelere ödendiği iddia edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi’nden yalanlama geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, iddia edilen görüntüler hakkında soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili desen soruşturma açıldı.

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SEÇİM ÖNCESİ ŞOK GÖRÜNTÜLER

Fatih Keleş’in para sayma görüntüleri bir anda sosyal medyanında gündemine düştü. Henüz konu netlik kazanmasa da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve şu açıklamayı yaptı;

“Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.”

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