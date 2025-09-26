İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!

İzmir'de işçi grevleri nedeniyle vatandaşların çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı. Bir türlü çöp sorununu çözülmemesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sorumluluğu Çevre Bakanlığı'na yükledi.

İzmir'de işçi grevleri nedeniyle cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise sorumluluğu Çevre Bakanlığı'na yükledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, çöp depolama alanlarının mahkeme kararıyla kapatıldığın belirtti. Tugay, Karşıyaka ve Buca'daki çöp birikimlerinin belediyeler ile işçiler arasındaki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

İzmir'de işçi grevleri nedeniyle toplanmayan çöpler kentte yığınlar oluştururken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında farklı açıklamalar yapıldı.

KENTTE ÇÖP SORUNU SÜRÜYOR

Buca ve Karşıyaka'da işçilerin greve gitmesiyle İzmir'de cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Ortaya çıkan kötü koku ve görüntü nedeniyle vatandaşlar tepki gösterdi.

ZEYBEK: SORUMLULUK BAKANLIKTA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, krizin sorumluluğunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yükleyerek, "İzmir'de çöp depolama alanlarının tamamı 10 gün önce bakanlık tarafından kapatıldı. Daha sonra tekrar açıldı, 31 Ekim'e kadar süre uzatıldı" dedi.

TUGAY: MAHKEME KARARI ETKİLİ OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Zeybek'in açıklamalarına katılmadığını belirtti. Tugay, "Harmandalı'nı bakanlık kapatmadı, mahkeme kararıyla kapatıldı. Yeniden açılma sürecinde bakanlık bizi zorladı ama sonuçta çözüm için destek verdi" ifadelerini kullandı.Tugay ayrıca, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve AK Parti Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın sürecin çözümüne katkı sağladığını söyledi. Tugay, Karşıyaka ve Buca'daki çöp birikimlerinin ise belediyeler ile işçiler arasındaki sorunlardan kaynaklandığını ifade etti.

