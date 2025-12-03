Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.