  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor... Peki bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Bugün hava nasıl, çarşamba günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT