Meteoroloji duyurdu: O bölgelerde göz gözü görmeyecek! Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz yer yer sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısının açıkları yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde yer yer 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 4 ila 6, gece saatlerinde 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde geneli güneybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer ye pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.