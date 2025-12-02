O illerimize karla karışık yağmur geliyor: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu