O illerimize karla karışık yağmur geliyor: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?

O illerimize karla karışık yağmur geliyor: Bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur etkili olacak... Peki bugün hava nasıl, salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

