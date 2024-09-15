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Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Gök gürültüsü ve sağanak yağışa dikkat!

Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü gök gürültüsü ve kuvvetli yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Gök gürültüsü ve sağanak yağışa dikkat!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan duyuruya göre İstanbul'da pazar günü serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Merkez'den yapılan açıklamada, kent genelinde pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağı bildirildi.

Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Gök gürültüsü ve sağanak yağışa dikkat!

Uyarıda, "Pazar günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilmektedir. Pazar akşamı saatlerine kadar görülecek yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak:AA

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