AK Partiden milletvekillerine uyarı geldi: "Yemeden içmeye, gezmeye ve Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin''

Son dönemlerde ak parti milletvekillerinin sosyal medya üzerinde yeme giyim kuşum üzerindeki sosyal medya paylaşımlarının çok tartışılması üzerine milletvekillerine yemeden içmeye, gezmeye ve Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edilmesi konusunda uyarılar geldi.

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AK Partiden milletvekillerine uyarı geldi: "Yemeden içmeye, gezmeye ve Sosyal medya paylaşımlarınıza dikkat edin''

AK Partili vekillerin son günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımları tartışmalara neden olunca vekillere uyarı gitti. AK Parti grup yönetimi milletvekillerine yaptığı ikazda “Herkes sizi izliyor, adımlarınıza dikkat edin” dedi.

AK PARTİDEN MİLLETVEKİLLERİNE UYARU GELDİ

AK Parti grup yönetimi, milletvekillerinden yanlış anlaşılmaya müsait açıklama ve söylemlerden kaçınmalarını istedi. Seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, AK Parti’nin ilk defa bir seçimde ikinci çıkmasında bu tip davranışların da etkili olduğu dile getirildi.

"GİYİM KUŞAMDAN YEMEDEN İÇMEYE, HER KONUDA HASSAS OLMALARINI İSTİYORUZ”

AK Parti’de yapılan toplantılarda, iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığını ve tepki çektiği tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘Şatafat, gösteriş ve kibir’ içeren davranışlarda çok hassas olduğuna dikkat çeken AK Parti kurmayları, milletvekillerinin bu konuda zaman zaman uyarıldığını hatırlattı. Son dönemdeki tartışmalar sebebiyle de milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AK Parti yöneticileri “Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

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Türkiye gazetesinin haberinin göre; grup yöneticilerinin milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istediği belirtildi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından “Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının” uyarısında bulunuldu.

Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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