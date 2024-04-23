Başkan Erdoğan'dan çok sert DEM Parti açıklaması: ''Bedelini ödemeye hazır olmalılar''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler sonrası DEM Partinin kazandığı belediyelerde Türk bayrağımıza, istiklal marşımıza ve şehitlerimize karşı yaşanan çirkin olaylar ve davranışlar sonrası çok sert açıklamalarda bulunarak DEM Partiye çok ağır söylemle "Bedelini ödemeye hazır olmalılar" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan çok sert DEM Parti açıklaması: ''Bedelini ödemeye hazır olmalılar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkilerin odağındaki DEM Parti'yle ilgili konuştu. Bahçeli'nin "kapatılsın" dediği DEM Parti'nin Türkiye'nin değerlerine saldırdığını kaydeden Erdoğan, "Bedelini ödemeye hazır olmalılar" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart seçimlerinden sonra DEM Partili belediyelerde yaşanan skandallar gündemden düşmüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde gündeme İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlaması reddedilmişti. Ayrıca, Türk Bayrağı'nın da kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreninden sonra ise Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de DEM Parti'nin kapatılması gerektiğini vurgulayarak, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" ifadelerini kullanmıştı.

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ERDOĞAN: HÜKÜMLERİ KİM ÇİĞNEMEYE KALKIYORSA BEDELİNİ ÖDEMEYE HAZIR OLMALI

Konuyla ilgili görüşü sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığının kapsamlı şekilde incelme yürüttüğünü hatırlattı. "Türkiye'de hepimizi temsil eden değerler vardır. Bunları dışlamak, bunlara saygısızlık etmek, birlik ve bütünlüğümüze kastetmek anlamına gelir ve tabii ki hukuk devletinde bunun da bir karşılığı vardır. Bunları daha önce de söyledim" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Teröre destek vermek, terörle müşterek hareket etmek şüphesiz ki bizim değerler silsilemize saldırıdır ve bununla ilgili olarak da Anayasanın çok açık hükümleri vardır. Türk'ü de Kürt'ü de Laz'ı da Çerkez'i de diğer gruplar da bu ülkenin hür ve eşit vatandaşlarıdır. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecek. Birliğimize ve bütünlüğümüze böylesine kışkırtıcı eylemlerle el uzatmaya kalkanlara bundan önce hukuk zemininde hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz. Buna bir defa herkesin hazır olması gerekir. Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalar Anayasa hükmünün icrasından başka bir şey değildir. Aynı durum şu anda benim için de geçerlidir. Anayasa'nın hükümlerini kimler çiğnemeye kalkıyorsa bedelini de ödemeye hazır olmalıdır."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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