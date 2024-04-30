Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!

Türkiye’de mevsimsel değişimler yaşanıyor. Özellikle de son günlerde sağanak yağışların fazlalaşması dikkat çekti. Çöl tozunun ardındandan Anadolu bölgesinde yoğun yağmur yağışları yaşanıyor.

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Ankara, akşam saatlerinde yağış ile beraber adeta sele teslim oldu. 30 Mayıs Salı günü başlayan yağışların 1 Mayıs Çarşamba’da devam etmesi bekleniyor.

1 MAYIS SARI KODLU İLLER

Adana, Ankara, Adıyaman, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce sarı kodlu iller.

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“01.05.2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Karabük, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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01.05.2024 Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

01.05.2024 Çarşamba günü Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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