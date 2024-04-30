Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!

Yurdun genelinde havalar bir anda soğudu. Özellikle de Anadolu, Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nin bir kısmında yağışlarla hissedilen sıcaklık daha da düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise uyarıda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!

Türkiye’de mevsimsel değişimler yaşanıyor. Özellikle de son günlerde sağanak yağışların fazlalaşması dikkat çekti. Çöl tozunun ardındandan Anadolu bölgesinde yoğun yağmur yağışları yaşanıyor.

Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!Almanya’da olay haber! Kendisini medyum olarak tanıttı, 175 milyonluk vurgun yaptı!

Ankara, akşam saatlerinde yağış ile beraber adeta sele teslim oldu. 30 Mayıs Salı günü başlayan yağışların 1 Mayıs Çarşamba’da devam etmesi bekleniyor.

ekran-resmi-2024-04-30-23-57-19.png

1 MAYIS SARI KODLU İLLER

Adana, Ankara, Adıyaman, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce sarı kodlu iller.

ekran-resmi-2024-04-30-23-59-29.png

MGM’DEN 3 BÖLGEYE UYARI

“01.05.2024 Çarşamba günü Batı Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren, Karabük, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!İstanbul'da nefes kesen, PKK operasyonu!

01.05.2024 Çarşamba günü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ekran-resmi-2024-04-30-23-59-54.png

01.05.2024 Çarşamba günü Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

D vitamini eksikliği olanlar bunu yapsın! Kemikleri öyle bir güçlendiriyor kiD vitamini eksikliği olanlar bunu yapsın! Kemikleri öyle bir güçlendiriyor ki

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
Dubai’deki sel felaketiyle gündeme gelmişti: Bulut tohumlama nasıl çalışır?
Dubai’deki sel felaketiyle gündeme gelmişti: Bulut tohumlama nasıl çalışır?
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağmur var mı? Pazartesi hava nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Bugün yağmur var mı? Pazartesi hava nasıl?
Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Dikkat! Hava sıcaklığında değişiklik: Yeni haftada havalar nasıl olacak?
Son Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sarı kodla uyardı: O illerde yarından itibaren sel tehlikesi var!
Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…
Amerika adeta yangın yeri: Üniversite öğrencileri, Filistin için protestolarını sürdürüyor…
Yapay zekada bu da oldu: Amerikalı gazeteler, OpenAI ve Microsoft’a telif yüzünden dava açtı…
Yapay zekada bu da oldu: Amerikalı gazeteler, OpenAI ve Microsoft’a telif yüzünden dava açtı…
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kararlılık mesajı verdi…
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kararlılık mesajı verdi…
Aman dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Aman dikkat! Meteoroloji o illeri uyardı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı?
Meteoroloji uyardı! Toz bulutu ne zaman gidecek? Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Perşembe günü hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Toz bulutu ne zaman gidecek? Bugün hava nasıl? Bugün yağmur var mı? Perşembe günü hava nasıl?
Çok Okunanlar
30 Nisan 2024 Salı günlük Burç yorumları nelerdir? O Burç sahipleri, duygusal ve ruhsal sağlığınıza dikkat!
30 Nisan 2024 Salı günlük Burç yorumları nelerdir? O Burç sahipleri, duygusal ve ruhsal sağlığınıza dikkat!
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 30 Nisan 2024 Salı güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altında son durum ne, bu gün altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 30 Nisan 2024 Salı güncel gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
Güzel oyuncu Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile olan aşkını ilan etti: ''Her şey keyifli mutluyum''
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
30 Nisan 2024 Salı günü hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji o iller için sarı kod uyarısında bulundu!
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı! Bugün hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Çarşamba günü hava nasıl olacak?
MGM uyardı: Tam tamına 45 il için sarı kod sinyali verildi, işte detaylar…
MGM uyardı: Tam tamına 45 il için sarı kod sinyali verildi, işte detaylar…
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''