Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor mu? Yağmur yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba günü hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde Balıkesir'in güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu kesimleri yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Kayseri, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, gece saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtına; Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, gece saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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