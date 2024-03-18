META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!

Rekabet Kurulu, META'ya günlük 4,7 milyon TL idari para cezası verdi. Ceza online reklamcılık alanında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle verildi. Rekabet Kurulu, META'ya günlük 4,7 milyon TL idari para cezası verdi.

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META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!

Rekabet Kurulu, META'ya günlük 4,7 milyon TL idari para cezası verdi. Ceza online reklamcılık alanında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle verildi.Rekabet Kurulu, META'ya günlük 4,7 milyon TL idari para cezası verdi. Ceza online reklamcılık alanında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı gerekçesiyle verildi.

Kurul tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.

Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited ve WhatsApp LLC (META) hakkında 2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook,Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, META ekonomik bütünlüğü hakkında 346.717.193,40 TL idari para cezası uygulanmasına ve META’ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.

Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 09.12.2023 tarihinde sona erdi. META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle META’ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, META hakkında günlük 4.796.152,96 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!

REKABET KURULU KULLANICILARDAN YENİDEN ONAY ALINMASINI İSTEDİ

Kurul, META’nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

Onay ekranı ise; kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemeli, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içermeli ve dolayısıyla onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkânı sağlamalıydı.

UYGULAMALAR ARASINDAKİ VERİ BİRLEŞTİRMESİNDE YANLIŞ YÖNLENDİREN BİR DİZAYN TERCİH ETTİ

Diğer bir ifadeyle META tarafından Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine yönelik tercihleri için kullanıcılara sunulacak olan ekran bildirimi, yeterli derecede şeffaf olmaması, bir başka deyişle kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli görülmedi.

META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!

Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4.796.152,96 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi."

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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