SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı

Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK’, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi: “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü kutlu olsun. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.”

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