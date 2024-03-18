FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi

Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Trabzon'da oynan Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın sonunda çıkan olaylar nedeniyle seyircilerin sahaya inmesi ve Fenerbahçeli futbolcuların karşılık vermesi ile yaşanan arbede sonrası Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine oturması sonrası olaylı maç ile ilgili FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklamageldi.

YAYINLAMA
Google News
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi

Hafta sonu Trabzon'da oynanan Trendyol Süper lig 31. hafta Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonunda taraftarların sahaya girmesiyle çıkan olaylara FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan kınama geldi.

nfantino.jpg

"TANIK OLUNAN ŞİDDET KESİNLİKLE KABÜL EDİLEMEZ"

Gianni Infantino resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum." ifadelerinde bulundu.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındıBakan Yerlikaya'dan açıklama geldi! Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ile önemli gelişme! 12 kişi gözaltına alındı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar dünya basınını salladı!
Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı
Siltaş Yapı Pendikspor 90+7 attığı golle İstanbulspor'u 1-0 yenerek ligde kalmak için umutlandı
Fenerbahçe’ye çeyrek finalde tanıdık rakip: Yunanistan’ın köklü ekibi ile eşleşti…
Fenerbahçe’ye çeyrek finalde tanıdık rakip: Yunanistan’ın köklü ekibi ile eşleşti…
Kadıköyde yaşanan rezalet sonrası Pendikspor'dan TFF'ye çok sert tepki! ''Şaşırdık mı, Şaşırmadık!''
Kadıköyde yaşanan rezalet sonrası Pendikspor'dan TFF'ye çok sert tepki! ''Şaşırdık mı, Şaşırmadık!''
Son Haberler
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
SOLOTÜRK'ün Çanakkale Şehitlerini selamladığı paylaşımı büyük beğeni aldı
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan olaylı Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hakkında açıklama geldi
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Okey masasına arkadaş bulamayan vatandaş, öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada gündem oldu!
Ali Koç’tan sert çıkış: “İçişleri Bakanımız, bir gün onlarada operasyon yapacak”
Ali Koç’tan sert çıkış: “İçişleri Bakanımız, bir gün onlarada operasyon yapacak”
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Bir zamanların değişilmez futbolcusuydu: Ceza sonrası bakın nasıl bir teklif aldı?
Çok Okunanlar
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
Haftalık burç yorumları 18 Mart - 24 Mart 2024| Aşk, para sağlık, İşte 18 Mart - 24 Mart 2024 tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
18 Mart 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para sağlık, İşte tüm burç yorumları
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
AK Parti elindeki en son yaptırdığı anketi yayınladı! İşte! Kurum ve İmamoğlu arasındaki en güncel anket sonucu
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Emekli ikramiyesi bekleyenlere müjde! O tarihlerde hesaplara yatacak
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Acun Ilıcalı’dan beklenmedik çıkış: “10 yaşımdan beri böyle bir şey görmedim”
Kadıköy'de rezalet! Pendikspor'un haklarının gasp edilmesi spor kamuoyunda gündem oldu
Kadıköy'de rezalet! Pendikspor'un haklarının gasp edilmesi spor kamuoyunda gündem oldu
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek