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Menajer Ayşe Barım, Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs yardımından tutuklandı

Gezi parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 4 günlük soruşturmanın ardından savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Menajer Ayşe Barım, Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs yardımından tutuklandı.

Menajer Ayşe Barım, Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs yardımından tutuklandı
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Hakkında başlatılan 'Darbeye teşebbüs' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Menajer Ayşe Barım'ın Silivri Cezaevi'ne gönderileceği öğrenildi. Barım'ın 72 saatlik gözaltı süresi sonrası hakimlik sorgusu da iki buçuk saat sürdü.

GEZİ PARKI OLAYLARI NEDENİYLE GÖZ ALTINA ALINMIŞTI

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

HÜKÜMETİ ORTADAN KALDIRMA TEŞEBBÜS YARDIMDAN TUTUKLANDI

Yaklaşık 3 saat süren ifadenin ardından savcılık Barım'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ayşe Barım'ın, hükümlü Çiğdem Mater Utku ve firari sanık Mehmet Ali Alabora ile birlikte, hükümlü Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu, Gezi olaylarının birinci derecede planlayıcıları arasında yer aldığı ifade edildi. Barım'ın, meşru hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik olaylara yardım eden bir konumda olduğu ve bu sebeple soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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