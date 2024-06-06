Sıcak Gelişme: Amerika, Türkiye’ye F-16 savaş uçağının satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, Türkiye'nin 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı içeren tahmini 23 milyar dolarlık askeri satış paketi için satışı onaylayan resmi bir mektubu imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

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Türkiye Savunma Bakanlığı, Mayıs ayında, Türkiye'nin mevcut filosu için 40 F-16 savaş uçağı ve kabaca 80 modernizasyon kiti içeren 23 milyar dolarlık bir satış paketi üzerindeki müzakerelerinin sonuçlandığını duyurdu. İlgili belgeler Washington'a gönderildi.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Akşam saatlerinde gelen haberi olumlu yorumlayan büyükelçi, geleceğe dönük önemli bir adım atıldığını söyledi. Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake şunları aktardı;

“F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği.

Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım.”

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