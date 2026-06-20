Meclise sunuldu: 2000 model ve altındaki araçlarla ilgili önemli karar!

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlara ilişkin olarak yeni bir kanun teklifi ortaya çıktı. Ancak bu kanun teklifinde ÖTV'siz araç alımı, hurda indirimi gibi şartlar bulunmuyor.

Trafikte belgesiz, sigortasız, muayenesiz dolaşan milyonlarca araç için kanun teklifi verildi. 2000 model ve altı olup son 5 yıl içerisinde muayene, sigorta veya trafik işlem kaydı bulunmayan araçların "hurda vasfında" değerlendirilerek kayıtlarının güncellenmesi, bu araçlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarının silinmesi ve MTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini amaçlayan teklifi Meclis'e sunuldu.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR HEDEF ALINDI

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye genelinde özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış, uzun yıllardır trafikte fiilen kullanılmayan ve büyük ölçüde hurda niteliği taşıyan binlerce araç, trafik tescil kayıtlarında görünmeye devam ediyor. Bu araçların önemli bir kısmı muayenesiz, sigortasız ve faal olmayan durumda olmasına rağmen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yükümlülüğü sürüyor.

Kanun teklifinde gerekçe olarak "Özellikle taşımacılık sektöründe kullanılan eski model kamyon ve çekici türü araçların yıllar içerisinde ekonomik değerini kaybetmesi, bazı araçların fiilen ortadan kalkması ya da kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Buna rağmen söz konusu araçlar için vergi tahakkuku devam etmekte, yıllar içinde biriken borçlar vatandaşların ekonomik hayatını olumsuz etkilemektedir. Öte yandan fiilen trafikte bulunmayan araçlar için yürütülen tahsilat, tebligat ve takip işlemleri kamu kaynaklan açısından da gereksiz bir idari yük oluşturmaktadır. Devletin tahsil kabiliyeti

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bulunmayan alacaklar için yaptığı işlem maliyetleri kamu verimliliğini azaltmaktadır." denildi.

BİR YIL SÜRE VERİLMESİ BEKLENİYOR

Model yılı 2000 ve daha eski olan motorlu taşıtlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten geriye doğru son beş yıl içerisinde araç muayenesi yaptırılmamış, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan, trafik tescil işlemi, devir, satış veya kullanım kaydı tespit edilemeyen taşıtların sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde başvurmaları halinde bu madde hükümlerinden yararlanması bekleniyor.

HURDA ARAÇ TESLİM EDİLİRSE VERGİ, CEZA VE FAİZLERDEN VAZGEÇİLMESİ TEKLİF EDİLDİ

2000 ve daha eski modele sahip taşıtların, ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve tescillerinin silinmesi

ve hurdaya çıkarılması suretiyle Makine ve Kimya Endüstrisi'ne, lisanslı geri dönüşüm tesislerine veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluşlara teslim edilmesi halinde, bu taşıtlara ilişkin olarak başvuru tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş bulunan motorlu taşıtlar vergileri ile bu vergilere bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezalan ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi bekleniyor.

HACİZLERİN DE KALKMASI TEKLİF EDİLDİ

Trafik tescil kayıtları silinen taşıtlar üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre uygulanmış hacizlerin kaldırılması öngörülüyor.

KÖTÜ NİYETLİLERE İLİŞKİN TESPİTTE TRAFİK TESCİLİ BAŞLAYACAK

Tescil kaydı silinen taşıtların daha sonra bulunması veya fiilen var olduğunun tespit edilmesi halinde, taşıt adına yeniden trafik tescil kaydı tesis edilmesi talep edildi. Bu durumda terkin edilen vergi ve fer'î alacaklar, yeniden tescilin yapıldığı yılı takip eden ay başından itibaren tahakkuk ettirilmesi teklifte yer aldı.

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