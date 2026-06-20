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Maç sonrası hüngür hüngür ağladı: Mert Müldür'ün gözyaşları yürek burktu

Paraguay yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da Mert Müldür gözyaşlarına hakim olamadı. Milli futbolcunun maç sonundaki duygusal görüntüleri taraftarları da üzdü.

Maç sonrası hüngür hüngür ağladı: Mert Müldür'ün gözyaşları yürek burktu
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Maç sonrası hüngür hüngür ağladı: Mert Müldür'ün gözyaşları yürek burktu!

Paraguay yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da Mert Müldür gözyaşlarına hakim olamadı. Milli futbolcunun maç sonundaki duygusal görüntüleri taraftarları da üzdü.

Maç sonrası hüngür hüngür ağladı: Mert Müldür'ün gözyaşları yürek burktu!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da büyük üzüntü yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcuların hayal kırıklığı kameralara yansıdı.

Maç sonrası hüngür hüngür ağladı: Mert Müldür'ün gözyaşları yürek burktu!

MERT MÜLDÜR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ay-yıldızlı ekibin mücadeleci isimlerinden Mert Müldür, maç sonunda duygularına hakim olamadı. Saha içerisinde büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

ELENMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADI

Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan Türkiye'nin grup aşamasında turnuvaya veda etmesi oyuncular üzerinde de derin bir etki yarattı. Mert Müldür'ün maç sonundaki görüntüleri, alınan sonucun takım üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

TARAFTARLARI DUYGULANDIRDI

Milli futbolcunun gözyaşları kısa sürede futbolseverlerin de dikkatini çekti. Mert Müldür'ün yaşadığı büyük üzüntü, taraftarlar arasında duygusal yorumların yapılmasına neden oldu.

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