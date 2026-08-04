Şadi Yazıcı'dan 'Emsal' iddialarına jet yanıt: Tuzla halkı gerçeği biliyor...

Eski Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazicı, son günlerde emsal transferi uygulamasıyla ilgili ortaya

atılan "hayali emsaľ" ve "40 milyarlık yolsuzluk' iddialarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Yazıcı

Tuzla'da gerçekleştirilen emsal transferi uygulamasının pelediyelere kanunla verilen bir yetki olduğunu ve 2016 yılıinda istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen plan notları doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtti.

Emsal transferi sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü, kentsel dönüșümün önünün

açıldığını ve yaklaşık 380 bin metrekare kamusal alanın belediyeye kazandırıldığını ifade eden Yazıcı, buna karşılık hak sahipleri tarafından yaklaşık 400 bin metrekare inșaat yapıldığını, tüm işlemlerin plan

kararlarına uygun ve șeffaf șekilde yürütüldüğünü söyledi.

"Bu işlerin șahidi Tuzla halkıdır." diyen Yazıcı, belediye bütçesinden tek kuruş harcanmadığını, belediyeye ait herhangi bir taşınmazın ya da malın vatandaşa verilmediğini vurguladı. Ortaya atılan iddiaların belge

ve gerçek rakamlara değil, siyasi saiklere dayandığını savunan Yazıcı, "Bizim veremeyeceğimiz hiçbir

hesabımız yoktur. Tuzla'ya yaptıklarımız da kayıtlarımız da ortadadır. Yalan ve iftiraları Tuzla halkının hafızasına, kamuoyunun vicdanına ve milletimizin takdirine brakiyorum." ifadelerini kullandı. Ayrca iddialarla ilgili hukuki sürecin de bașlatıldığını açıkladı.