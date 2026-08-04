Türk hava kuvvetlerinin ilk kadın paşası oldu: Özlem Karapınar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) 2026 kararları kapsamında Türk askeri tarihinde gurur verici bir milat yaşandı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Albay Özlem Karapınar, Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını kazandı.

Türk askeri tarihinde tarihi bir milat yaşandı; Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın generali unvanını kazandı.

GÖKYÜZÜNÜN İLK KADIN GENERALİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki başarılı sicili ve üstün hizmetleriyle öne çıkan Albay Özlem Karapınar'ın terfi kararı, Türk havacılık tarihine altın harflerle yazıldı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kadın general terfisi 2022 yılında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Özlem Yılmaz ile gerçekleşmişti. 2026 YAŞ kararlarıyla Tuğgeneral rütbesine yükselen Karapınar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikinci, gökyüzünün ise ilk kadın "Paşa"sı olarak bu yoldaki ikinci büyük tarihi adımı temsil ediyor.

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KARAR 30 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Askeri kulislerde ve kamuoyunda büyük bir gurur ve takdirle karşılanan bu tarihi terfi kararı, şûrada alınan diğer kararlarla birlikte 30 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girecek. Tuğgeneral Karapınar, bu tarihten itibaren yeni rütbesiyle Türk Hava Kuvvetleri’ndeki komuta görevine başlayacak.

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Türk Hava Kuvvetleri tarihinin ilk kadın generali unvanını kazanarak askeri tarihe geçen Tuğgeneral Özlem Karapınar, eğitimini Hava Harp Okulu’nda başarıyla tamamlamasının ardından Teğmen rütbesiyle mavi göklerdeki resmi görevine adım atmıştır. Görev süresi boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki askeri akademilerde üst düzey komuta ve karargah eğitimlerini dereceyle bitiren Karapınar; Hava Kuvvetleri'nin farklı üs, filo ve idari merkezlerinde Teğmenlikten Albaylığa kadar tüm rütbe basamaklarını başarıyla tırmanmıştır. Yıllarca sürdürdüğü disiplinli ve üstün hizmet anlayışının neticesinde, 4 Ağustos 2026 tarihli Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Türkiye’nin gökyüzündeki ilk kadın "Paşa"sı olmuş ve adını Türk askeri tarihinin zirvesine yazdırmıştır.

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