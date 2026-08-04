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Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

Tuzla Belediyesi, ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde düzenleyeceği "Nostaljik Sinema Günleri" ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini açık havada vatandaşlarla buluşturacak. Etkinlik kapsamında ilk gösterimi "Süt Kardeşler" filmi yapacak.

Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak
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Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

Tuzla Belediyesi, ağustos ayı boyunca farklı mahallelerde düzenleyeceği "Nostaljik Sinema Günleri" ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini açık havada vatandaşlarla buluşturacak. Etkinlik kapsamında ilk gösterimi "Süt Kardeşler" filmi yapacak.

Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

Tuzla Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. Ağustos ayı boyunca her çarşamba ve perşembe günü düzenlenecek "Nostaljik Sinema Günleri" kapsamında, Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Süt Kardeşler filmi farklı mahallelerde açık hava gösterimiyle izleyiciyle buluşacak.

Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

AÇIK HAVADA VE ÜCRETSİZ OLACAK

Saat 21.00'de başlayacak gösterimlerin ilki 5 Ağustos Çarşamba günü Yayla Mahallesi'ndeki Emrah Toksöz Parkı'nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında film, 6 Ağustos'ta Aydınlı Mahallesi Muhammet Tekin Ağrıman Parkı, 12 Ağustos'ta Evliya Çelebi Mahallesi İbni Sina Ortaokulu, 13 Ağustos'ta Anadolu Mahallesi Emine Yıldız Ortaokulu Bahçesi, 19 Ağustos'ta Şifa Mahallesi Barış Manço Ortaokulu, 20 Ağustos'ta Orta Mahalle İshak Paşa Parkı, 26 Ağustos'ta Fatih Mahallesi Ahmet Refik Oral İlkokulu Bahçesi ve 27 Ağustos'ta İstasyon Mahallesi Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

Yaz akşamlarında mahalle kültürünü canlandırmayı ve aileleri aynı etkinlikte buluşturmayı amaçlayan organizasyona tüm vatandaşlar davet edildi. Açık havada gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerde izleyiciler, Türk sinemasının klasiklerinden Süt Kardeşler filmini nostaljik atmosferde izleme fırsatı yakalayacak.

Tuzlalılar Ağustos Ayında da Sinemaya Doyacak

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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