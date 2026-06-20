Remi Gazete'de yayımlandı: İçki yasağıyla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi

Tarım arazilerinin hobi bahçelerine dönüştürülmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ve alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağını genişleten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Haziran'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi bakanlık iznine tabi olacak. Tarım dışı amaçla faaliyet gösteren konut ve yapı kooperatifleri ise tarım arazisi edinemeyecek.

ELEKTRİK-SU YASAĞI

Tarım arazilerine izin alınmadan yapılan her türlü yapı ve tesise elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilemeyecek.

Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara abone başına idari para cezası verilecek.

ALKOLLÜ İÇKİLERDE REKLAM DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle alkollü içecek markalarına ilişkin reklam yasağı da genişletildi. Buna göre,, alkollü içki firmaları konser ya da etkinliklerde farklı isim, logo veya renkle temsil edilerek sponsor olamayacak. 22-06 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağının denetimi mülki idari amirlikler tarafından yürütülecek.

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Alkolü teşvik edici görsel ve yazılar da iş yerlerinden kaldırılacak.

Yürürlüğe giren yasada 2/B arazilerine yönelik düzenlemelerin yanı sıra Şeker Kanunu, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) görev alanı ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

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