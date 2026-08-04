Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı tuğgeneral oldu

Son dakika haberi... Uzay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi.

2026 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları; toplantının sona ermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karara imza atmasının ardından açıklandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Terfi alanlar arasında dikkat çeken bir isim de Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı oldu.

ALBAYLIKTAN TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİ

"2024 Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atanan Alper Gezeravcı, YAŞ Toplantısının ardından alınan kararla; albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltildi.

Hava Pilot Albay olarak görev yapan Gezeravcı, 30 Ağustos tarihinden itibaren tuğgeneral olarak görev yapacak.

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