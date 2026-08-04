Altın fiyatları hareketlendi: Dev banka yükseliş için tarih verdi!
Yayınlanma:
04 Ağustos 2026 09:38
Ons altın, piyasaların ABD ile İran hattındaki çelişkili diplomatik sinyalleri sindirmeye çalışması ve Fed’in faiz yol haritasını şekillendirecek kritik ABD istihdam verilerine odaklanmasıyla Salı günü sınırlı bir yükseliş kaydetti. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Ağustos 2026 Salı, güncel altın fiyatları...
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ABD istihdam verileri, altın piyasasını şekillendirecek kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, zayıf istihdam verilerinin ABD dolarını baskı altına alabileceğini ve bunun sonucunda altın fiyatlarında yükselişe neden olabileceğini öne sürüyor. Piyasalar, gelecek hafta boyunca yoğun bir veri trafiğini takip edecek.
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Spot altın, yüzde 0,2’lik bir primle 4.059,81 dolar/ons seviyesinde işlem görüyor. Gram altın yüzde 0,2 yükselişle 6213 TL'den alıcı buluyor.
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Piyasalar haftanın geri kalanında yön bulabilmek adına yoğun bir veri trafiğini takip edecek. Piyasa aktörleri sırasıyla; Açık İş Sayısı (JOLTS), çarşamba günü açıklanacak olan ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü kritik Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlenmiş durumda.
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JEOPOLİTİK GERİLİM: TRUMP VE İRAN HATTINDA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Ortadoğu’da yaklaşık 5 aydır süregelen sıcak çatışmaların gölgesinde diploması trafiği de hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, mevcut durumun İran için "anlaşmaya varmak adına son şans" olduğunu vurguladı. İran cephesi ise iddiaları hızla reddederek ABD ile herhangi bir müzakerenin yürütülmediğini ve planlanmadığını duyurdu.
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İKİ UCU KESKİN BIÇAK: ENFLASYON MU, FAİZ Mİ?
Bölgede tırmanan çatışmalar enerji maliyetlerini tırmandırırken, küresel ölçekte enflasyonist endişeleri de yeniden ateşliyor. Yükselen enflasyon riski, merkez bankalarının fiyat istikrarını sağlamak adına faiz artırım seçeneğini masada tutmasına yol açıyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı işlevi görse de, yüksek faiz ortamı faiz getirisi sunmayan altını baskılama eğilimi taşıyor. Piyasalarda, bölünmüş bir Fed tablosunun ardından Eylül ayında faiz artışına gidilme ihtimali yüzde 65 seviyesinde fiyatlanıyor.
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New York Fed Başkanı John Williams da konuya ilişkin net mesajlar verdi. Enflasyon baskılarının kademeli olarak hafifleyeceği yönündeki iyimserliğini koruduğunu belirten Williams, "Eğer enflasyon düşmezse, Fed faiz artışlarıyla yanıt vermekten çekinmeyecektir" diyerek şahin duruşunu yineledi. Analistler, Eylül ayına dair faiz artış beklentilerinin kırılması durumunda bunun altına doğrudan destek vereceğine dikkat çekiyor.
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DEV BANKADAN 5.000 DOLAR BOMBALAMASI!
Piyasada bu dalgalı seyir sürerken, küresel finans devi Citi yayımladığı son analiz notuyla altın yatırımcısını heyecanlandıran rotayı açıkladı. Citi analistlerine göre ons altın fiyatı yılın son çeyreği sert yükselişle 4.500 dolar seviyesinin test edilmesi öngörülüyor. Yükseliş ivmesinin devamıyla ons altının gelecek yılın ilk yarısı 5.000 dolar zirvesine ulaşacağı tahmin ediliyor.