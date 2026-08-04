Altın fiyatları hareketlendi: Dev banka yükseliş için tarih verdi!

JEOPOLİTİK GERİLİM: TRUMP VE İRAN HATTINDA ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ortadoğu’da yaklaşık 5 aydır süregelen sıcak çatışmaların gölgesinde diploması trafiği de hareketlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederek, mevcut durumun İran için "anlaşmaya varmak adına son şans" olduğunu vurguladı. İran cephesi ise iddiaları hızla reddederek ABD ile herhangi bir müzakerenin yürütülmediğini ve planlanmadığını duyurdu.