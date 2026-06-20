O bölgelere gök gürültülü sağanak yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl, bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Bartın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu