MasterChef Türkiye'nin en sevilen ismi yarışmaya devam etmişti! Ayşe Ekiz'e sürpriz iş teklifi

TV8'in popüler programı MasterChef Türkiye'de Ayşe Ekiz son olarak elendi. Ayşe Ekiz'in programa başvuru videosu çok konuşulmuştu ve Ekiz sevilen yarışmacılardan biriydi. Ekiz, mutlu bir şekilde MasterChef Türkiye'ye döndükten sonra beklenmedik bir iş teklifi aldı.

Emekli promosyon ödemesinde yarış kızışıyor! O banka 20 bin TL ödeme yapacak

Iban kiralayana dev ceza geliyor! Ibanı yakınınız bile kullansa yandınız

Ateşli silah kanunu değişiyor! Artık silah parçası satmak bile çok zor olacak

Afyonkarahisar Belediyesi'nin resmi web sitesinde, belediye başkanı Burcu Köksal tarafından Ayşe'ye iş teklifinde bulunulduğu belirtildi. Ayşe Ekiz'in Ayfonkarahisar'ın gururu olduğu belirtilen açıklamada, başkan Köksal'ın Ayşe'ye belediyenin gastronomi biriminde iş fırsatı sunduğu belirtildi.

Ayşe Ekiz, Afyonkarahisarımızın en iyi temsilcisi oldu. Belediyemizin Gastronomi Birimindeki Ayşe Ekiz, kendini sürekli geliştiren ve hata yapmaktan korkmayan bir kişidir. Ayşe Ekiz istediği zaman Gastronomi Birimimizde çalışabilir. Afyonkarahisar, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na giren gastronomi alanında yer alıyor ve lezzetlerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze katkıda bulunacaktır."