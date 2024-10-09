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Iban kiralayana dev ceza geliyor! Ibanı yakınınız bile kullansa yandınız

İban hesabını yakınlarına kullandıranlar savcılıkla karşı karşıya kaldı. Banka hesabını başkalarına kullandıranlara uygulanacak cezalar açıklandı.

Iban kiralayana dev ceza geliyor! Ibanı yakınınız bile kullansa yandınız
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Bankanın hesabını yakınlarına kullandıran kişilere şimdi de savcılık soruşturması geldi. Bu kişilere sadece vergi cezası uygulanmayacak. Masak yasalarına aykırı hareket ettikleri için savcılıklara sevk edilecekler.

Maliye, IBAN ile tahsilat yaptıkları belirlenen işletme sahiplerini bireysel olarak arayacak ve fatura veya benzeri belgeler düzenleyip düzenlemediklerini soracak. Ayrıca bu belgelerin ibrazını isteyecek. Bu tahsilatlar için bir fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Bu satışlar düzenlenmemişse kayıt dışı satış olarak kabul edilecektir. Ek olarak, işletme sahiplerine ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ve işçi veya sekreter gibi işletme çalışanları) ait IBAN hesapları veya kiralık IBAN hesapları tahsis edilmesi sorulacak.

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IBAN KİRALAMASI YAPANLARA CEZA VAR MI?

Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan üçüncü taraflara ait olduğu ve aylık bir kira ücreti ödeyerek kiralandığı anlaşıldı. IBAN'larını kiralayan insanlar, hesaplarında yatan milyonlarca TL'den habersiz.

Ayrıca, kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve gecikme faizi istenilecek. Ek olarak, MASAK yasalarına aykırı bu eylemleri nedeniyle bu kişiler savcılıklara sevk edilecekler.

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