Emekli promosyon ödemesinde yarış kızışıyor! O banka 20 bin TL ödeme yapacak
Yayınlanma:
09 Ekim 2024 15:34
Milyonlarca kişi, Ekim ayı emekli maaş promosyonlarını araştırıyor. Bu nedenle, bir banka emekli promosyonlarında değişiklikler yaptı. ING Turkiye emeklilerine promosyon olarak 20 bin TL nakit verileceğini bildirdi. 20 bin TL promosyonu almak için gerekli koşullar açıklandı.
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ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon miktarını artırmıştır. Banka, emeklilere promosyon için 20 bin TL'ye varan bir fırsat sunduğunu açıkladı. Promosyon hakkında banka şu açıklamayı yaptı:
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Emekli maaşını ING'ye ilk kez taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz olarak 15 bin TL'ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL'ye varan ek nakit promosyonu da alıyor.
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ING Turuncu Hesap'a 75 bin TL veya daha fazla bakiye getiren kişiler, ek olarak 2 bin TL nakit promosyon alarak toplamda 20 bin TL nakit promosyon fırsatı elde edebilir. Emekliler, mobil uygulamada yer alan Cebimdeki Danışman aracılığıyla görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanabilir ve e-Devlet Kapısı üzerinden veya banka şubelerine gelerek emekli maaşlarını bankaya kolayca taşıyabilirler.
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KİMLER EMEKLİ PROMOSYONUNDAN YARARLANABİLİR?
EYT ile emekli olanlar ve yeni emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilir. Mevcut ve yeni müşteriler, 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ek koşulsuz nakit promosyonundan yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelirleri 10 bin TL'ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin ila 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin ila 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; ve 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyona hak kazanırlar.