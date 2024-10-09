Emekli promosyon ödemesinde yarış kızışıyor! O banka 20 bin TL ödeme yapacak

KİMLER EMEKLİ PROMOSYONUNDAN YARARLANABİLİR?

EYT ile emekli olanlar ve yeni emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan yararlanabilir. Mevcut ve yeni müşteriler, 1 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ek koşulsuz nakit promosyonundan yararlanabiliyor. Emekli maaşını bankadan almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelirleri 10 bin TL'ye kadar ise 6 bin 250 TL; 10 bin ila 15 bin TL arası ise 10 bin TL; 15 bin ila 20 bin TL arası ise 12 bin 500 TL; ve 20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL ek koşulsuz nakit promosyona hak kazanırlar.