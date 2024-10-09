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Ateşli silah kanunu değişiyor! Artık silah parçası satmak bile çok zor olacak

AK Parti, ateşli silahların kullanımı ve satışı ile ilgili kanunu önemli ölçüde değiştirmeye hazırlanıyor. Perşembe günü TBMM'ye sunulacak kanun, taşınması ve bulundurması ruhsatlı silahların yedek parçalarının satışını yasaklayacak. Ruhsatsız silah taşıma suçunun cezası yeni yasalarla artırıldı ve iki kez ruhsatlı silahını kaybedenlerin ruhsatı geri alınacak.

Ateşli silah kanunu değişiyor! Artık silah parçası satmak bile çok zor olacak
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İçişleri Bakanlığı yetkilileri, sık sık meydana gelen yaralama ve öldürme suçlarındaki artışlar nedeniyle harekete geçti. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan araştırmalar, ateşli silahların yedek parçalarının çeşitli suçlarda kullanıldığını ortaya çıkardı.

AK Parti yetkilileri, Ateşli Silahlar Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmasına karar verdi. Çalışmalar sonucunda hazırlanan kanun değişikliği Perşembe günü TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Yeni düzenleme, özel izne ve ruhsata tabi ölümcül silahların kolayca bulunabilen yedek parçaları ve mekanizmalarının satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

Yeni yasa, bu silahlara ait parçaların ve düzeneklerin taşınması ve bulundurulması da suç olarak görülecek.

2 DEFA SİLAHINI KAYBEDEN, RUHSATINI DA KAYBEDECEK

Kanun teklifinde ayrıca silah ruhsatlarına ilişkin oldukça şaşırtıcı bir düzenleme yer aldı. İlk silahı çalınan veya kaybedilen kişilere, yeni silah müracaatlarında tek silah taşıma veya bulundurma izni verilecektir.

Ruhsatlı yeni silahın devri durumunda, yenisini taşıma veya bulundurma izni de verilebilir. Bununla birlikte, iki defadan fazla ruhsatlı silahı kaybedenlerin silah vesikası geri alınacaktır. Silahlarını kaybettiklerini bildirdikleri tarihin üzerinden beş yıl geçmedikçe, bu kişiler yeni bir silah taşıma veya bulundurma ruhsatı alamayacaklardır.

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