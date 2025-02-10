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Masaj salonunda kamera şoku: İki şüpheli gözaltına alındı!

Masaj salonunda kamera şoku: Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Masaj salonunda kamera şoku: İki şüpheli gözaltına alındı!
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Masaj salonunda kamera şoku: Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kırklareli'nde masaj salonunda görüntü kaydı alındığı iddiası üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan biri işletme sahibi 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Masaj salonunda kamera şoku: İki şüpheli gözaltına alındı!

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbar üzerine kentteki bir masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Masaj salonunda kamera şoku: İki şüpheli gözaltına alındı!

Operasyonda masaj salonunda yapılan aramada, seyyar kamera düzeneği ele geçirildi.

İşletme sahibi H.K. ile işletme personeli Ö.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak:AA

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