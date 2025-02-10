Aynasını kıran motosikletliyi aracıyla ezmişti: O, sürücünün ifadesi şaşkınlık yarattı!

Pendik'te trafikteki tartışmada dikiz aynasını kıran motosikletliyi otomobiliyle ezerek yaralanmasına neden olan sürücü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Çamçeşme Mahallesi'nde, trafikte tartışmalarının ardından dikiz aynasını kıran motosiklet sürücüsü F.F'ye çarparak öndeki çekici ile otomobilinin arasına sıkıştıran sürücü V.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Burada savcılığa çıkarılan şüpheli V.K. ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

O, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli V.K. savcılıktaki ifadesinde, müşteki ile aralarında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığını, tartışma sırasında kendisine hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediğini öne sürdü.

Daha sonra araya vatandaşların girdiğini ve aynı istikamette yola devam ettiklerini kaydeden V.K. "Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler 'Aşağı in, taksici seni öldüremedi biz öldüreceğiz.' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Daha sonra kurye olan şahıs, aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım." beyanında bulundu.

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