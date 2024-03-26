Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolun çökmesine neden oldu. Yoldan geçen 2 araç çökme anında hasar aldı.

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Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!

Mardin'in Artuklu ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki 2 araçta hasar oluştu.
Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle merkez ilçeye bağlı Gül Mahallesi Birinci Cadde Üçyol mevkisinde yolda çökme meydana geldi. Çöken yolda park halinde olan otomobil ve hafif ticari araç, metruk bir evin içine düştü. Araçlarda hasar oluşurken, polis ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.

Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!

Mardin'de yağan etki sağnak yolu çökertti! Çöken yol iki aracı yuttu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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