'Yıldız Tilbe'den kötü haber' sözlerine nisbet evinden paylaşım!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan çok kötü günler geçirdiğini ve hasta olduğunu belirten paylaşımlara inat, iş adamı İbrahim Sayın, yaptığı paylaşımda, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" dedi.

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'Yıldız Tilbe'den kötü haber' sözlerine nisbet evinden paylaşım!

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş adamı İbrahim Sayın, yaptığı paylaşımda, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" dedi.

İş adamı İbrahim Sayın, bugün Yıldız Tilbe’yi evinde ziyaret etti. Sayın sosyal medyasından paylaşım yaparak basında çıkan Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.

'Yıldız Tilbe'den kötü haber' sözlerine nisbet evinden paylaşım!

Sayın, yoğun bakımda denilen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, “Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin” dedi.

'Yıldız Tilbe'den kötü haber' sözlerine nisbet evinden paylaşım!


Ünlü sanatçının evinin camından martıları beslemesi dikkat çekti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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