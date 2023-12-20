Bursa’da korkunç gece! Yolda yürüyen genç sokak ortasında infaz edildi!

Bursa’da gece yarısı yaşanan olayda sokak ortasında yürüyen genç silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç sağlık ekiplerinin bütün müdahalelerine rağmen kurtulamadı.

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Bursa’da korkunç gece! Yolda yürüyen genç sokak ortasında infaz edildi!

Bursa’da yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ölen kişinin ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

GECE YARISI SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinleri silah sesleri duydu. Seslerin geldiği yöne bakan vatandaşlar bir kişinin kanlar içinde yere yığıldığını gördü.

Bursa’da korkunç gece! Yolda yürüyen genç sokak ortasında infaz edildi!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk esnasında kalbi duran yaralıya sağlık ekipleri kalp masajı yaparken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.

Bursa’da korkunç gece! Yolda yürüyen genç sokak ortasında infaz edildi!

Polis ekipleri olay yerinde çalışma yürütürken yaralının ve şüpheli veya şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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