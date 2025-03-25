Mansur Yavaş, son noktayı koydu: Bu benim son dönemim ABB'ye bir daha aday olmayacağım

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı'da düzenlenen iftar programına katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada ikinci dönemin sonunda görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

"BU BENİM SON DÖNEMİM"

Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara'da ve Polatlı'mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah." ifadelerini kullandı. Yavaş, iftar programından sonra konserlerle ilgili açılan soruşturmayla alakalı soruya ise yanıt vermedi.Mansur Yavaş: Bu benim son dönemim

33 KONSERE SORUŞTURMA

ABB tarafından düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin daha önce başlatılan müfettiş incelemesinde 97 konser için usulsüzlük tespit edilmediği, 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildiği bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır. Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" denildi.

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"BİR DÖNEM DAHA YAPIP BIRAKACAĞIM" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş adaylık döneminde yaptığı mitingde, "Bu dönem de belediye başkanlığı yaptıktan sonra 2. dönemin sonunda bir daha aday olmayacağını" söylemişti. Yavaş, "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye'ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım. Herkes bizim izimizden gidecek. Onun için bir 5 yıl inşallah Mesut başkan ile el ele verip Keçiören'in bütün problemlerini ortadan kaldırmak, sırt sırta verip çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.