Mansur Yavaş ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı adayı oluyor mu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Yavaş, "Adaylık tartışmalarını bilerek ortadan kaldırıyorlar" dedi. Her zaman belirttiğimiz gibi, partimiz bir aday gösterirse biz de aday oluruz. "Boş laflarla zamanımı harcamayacağım" dedi.

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Bu tartışmalar bizi üzüyor ve gereksiz. Adaylık konusunu bilerek ortaya çıkarıyorlar. Her zaman belirttiğimiz gibi, partimiz bir aday gösterirse biz de aday oluruz. Boş laflarla zamanımı harcamayacağım. Sayın İmamoğlu ve ben konuşmadığımız halde, kulis bilgisi adı altında hükümeti eleştirip hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yapıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış koşulları ve dar gelirli insanların açlığı.



Partimiz bir aday gösterirse aday olacağız. Ek olarak, Türkçe konuşurken gayet açık konuşuyoruz. Onun dışında söylenen hiçbir şey önemli değildir. Muhalefet tüm gücüyle sorunları çözmeye çalışmalıdır. Bunun dışında söylenenler boş laflardır."