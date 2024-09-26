Asgari ücret zammı için ilk rakamlar! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

Yıl sonuna sayılı günler kala, asgari ücretliden emekliye kadar herkes ocak ayında yapılacak zammı merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayında toplanmak üzere hazırlanırken, asgari ücrete yapılacak zam için uzmanların tahminlerini sıralamaya başladı.



2025 asgari ücret ne kadar olacak?



A Haber'de ekonomi gazetecisi Faruk Erdem ile yaptığı canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammın oranını tahmin etti. Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon tahminini %41,5'e yükseltti. Ancak 2025 yılına kadar asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağını belirtti.

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Erdem'in tahminine göre Ocak ayında asgari ücretin en az 24 bin 58 TL olacağı tahmin ediliyor.

Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketine göre, asgari ücret için beklenen zam oranı %43,14. Bu artışla net asgari ücretin 24 bin 336 TL olacağı tahmin ediliyor. Anadolu Ajansı tarafından yapılan ankete göre, zam oranı yüzde 42,64 olarak tahmin edildi ve bu durumda net ücretin 24 bin 251 TL olacağı tahmin edildi.

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Başka anketlerin sonuçları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Reuters anketi: 24 304 TL

Finansal Kurumlar Birliği Anketi: 25 399 TL