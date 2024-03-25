Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…

Hükümet, ekonomiye yönelik adımlarını atmaya devam ediyor. Özellikle de emeklilerin beklenti içinde olasıyla beraber bu alanda çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için özel indirim ve kampanya müjdesi verdi.

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Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti’nin Kırşehir’deki etkinliğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, emeklilere müjde verdi.

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EMEKLİLERE AYRI VE ÖZEL İNDİRİM

Bakan Vedat Işıkhan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret etti. Geniş bir ziyaret gerçekleştiren bakan, ekonomi hakkında demeçler verdi. Son günlerde çok tartışılan emekli konusunda da yeni bir müjdeyi paylaştı. Vedat Işıkhan,

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SGK olarak, diğer bankalarla da kamu bankalarının miktarları asgari olacak şekilde promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz, bankalara başvurarak bu promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler.”

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ANLAŞMALI YERLERDE KAMPANYA

PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde, Türk Hava Yolları'nda, TCDD'de, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda, PTT Kargo'da emeklilere özel indirimler ve kampanyalar başlatacağız. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinde ve giyim mağazalarında emeklilere özel indirimler sağlayacağız.”

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ÜCRETSİZ KÜLTÜR KURLARI

“Belediyeler Birliği ile protokol yaparak emeklilerimizin kültür turlarıyla ücretsiz olarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşmalarının temellerini atacağız. Bunun gibi emeklilerimize imtiyaz sağlayan birçok uygulamayı emekliler yılı kapsamında günbegün kamuoyuyla paylaşacağız.”

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