Ekrem İmamoğlu ve Tarık Balyalı'ya Bosna sancak derneğinden miting gibi karşılama

İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yöneticileri ile bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra dernek binası önünde Boşnak kökenli vatandaşlara hitap etti. Binlerce kişinin katılım sağladığı programda renkli görüntüler kaydedildi.

Mitinge dönüşen buluşmada konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşın yaşadığı geçim krizini “Ekonomik Afet” olarak tanımladı.

"UMRUMDA OLAN MİLLETİN MUTLU OLMASI HUZURLU OLMASI"

İmamoğlu “Milletimin her bir ferdi geçim sıkıntısına düşmese zengin olsa, müreffeh olsa hatta refah içinde olsa ben o gün seçimi kaybetsem umurumda olmaz. Umurumda olan nedir bilir misiniz? Milletin huzurlu olması, mutlu olması. Bu şehrin şehre ihanet ettiğini söyleyen insanlardan kurtulması lazım biz onların ihanetine fırsat vermeyeceğiz. Bu sebeple yoksullukla mücadelenin neferi olacağız

Sizlerle bir araya geldiğimiz bu buluşmaların adı miting değil! Bunun adı aile buluşması çünkü biz kocaman bir aileyiz. Çoluk, çocuk, hanımefendiler, beyefendiler, gençler hep birlikte buradayız. Bu benim için dünyanın en büyük nimeti onun için hep şunu söylüyorum. Ne olur Allah’ım beni bu yüreği güzel insanlara mahcup etme ben onları mutlu eden bir belediye başkanı olabileyim. Belediyecilik hizmeti çok kutsal bir görev!

" BU ŞEHİRDE KONUŞILAN BÜTÜN DİLLERİ ĞRENMEK İSTİYORUM"

Boşnakça hoş geldiniz yazısını okuyan İmamoğlu bu şehirde konuşulan bütün dilleri öğrenmek istiyorum. Boşnakçayı, Çerkezceyi ve Kürtçeyi hepsini öğrenmek istiyorum. İnsanlara sarılıp onlara hal hatır soracak kadar bile olsa bilmek istiyorum. Biz o kadar büyük bir milletiz ki o kadar zenginiz ki bunun tarifi yok” dedi.

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"KREŞLER DÜNYANIN EN BÜYÜK HİZMETİDİR"

Kreşler dünyanın en büyük hizmetidir. Dün Yuvamız İstanbul Kreş öğrencileriyle ve aileleriyle iftarda bir araya geldik. 100 kreşimizden gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiğimiz iftar programı cıvıl cıvıldı. Mini minnacık çocuklar neredeyse birbirlerinin üzerine basarak benim yanıma gelmek ve fotoğraf çekilmek için can attılar.

Binlerce çocuğumuza aynı anda eğitim verebilmenin gururunu yaşıyorum. Kreş sayımızı 200’ e çıkarmak ve 20 bin çocuğumuza kreş hizmeti vermek istiyorum. O eğitim verdiğiniz çocukların içinden bir çocuk çıkar ve bilim insanı olur insanlığı hatta memleketi kurtarır. Çocuklarımızı iyi yetiştirdiğimiz zaman bunun para ile ölçülecek değeri olmaz.

İhmal edilen ne varsa bu şehirde çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşama, hayata, havasına, suyuna, doğasına, çevreye dair 5 yıldır o ihmal edilenleri durdurduk. İhmali engellemek için elimizden geleni yaptık. Bu şehre yeni hizmetler yaptık. Önümüzde ki 5 yılda da sizleri hizmetin en güzelleriyle buluşturmaya devam edeceğimize söz veriyorum.

"SİZLERİ AYRIŞTIRANI DEĞİL BİRLEŞTİRENİ SEÇİN"

Sizleri ayrıştıranı değil, birleştireni seçin, bizi kutuplaştıranı değil, bizi birbirimize düşüreni değil, bizi birbirimize sevdireni seçin sizi oy veren vermeyen diye ayıranı değil millet kazanacak diyeni seçin. Partizanlık yapıp partisi ne derse onu yapanı değil, millet ne derse onu yapanı seçin. İstanbul ittifakı halkın ittifakıdır biz büyük vicdan ittifakıyız diyeni seçin. Biz İstanbul’un muhafızı olmaya kararlıyız ve asla sizleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

PENDİK DEĞİŞİME HAZIR BENDE BU GÖREVE TALİBİM

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı; “Pendik için ümitli olduğunun altını çizen Balyalı Pendik’in değişime ihtiyacı var ve ben de bu göreve talibim eğer Pendik’te bir değişim olmazsa Pendik’e çok yazık olur. 30 senedir Pendik’in hiçbir sorununa çözüm üretemedikleri gibi değişim olmazsa yine çözüm üretilmeyeceğini vurguladı. Değişim olmadığı takdirde 2029 seçimlerinde de aynı sorunları konuşmaya devam edeceğiz. Eğer ben seçilirsem 2029 yılında sizlerden yeniden oy istemeye geldiğimde bugün konuştuğumuz sorunları çözmüş olarak karşınızda olacağım” dedi.

Programda Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeleri Baki Aydöner ve Mahir Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Fethi Açıkel, Cumhuriyet Halk Partisi Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Kartal Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı ve Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden ile birlikte halkı selamladı.