Son dakika haberi! Minguzzi davasında katiller için karar çıktı!

2 sanık için hakkında 24 yıl hapis cezası kararı verildi... Üst sınırdan ceza verildi sanıklar için indirim uygulanmadı...

İŞTE DURUŞMADAKİ İFADELER

Kadıköy’de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklar B.B. ve U.B., yaptıklarından dolayı pişman ve üzgün olduklarını söyledi. Sanık A.Ö. ise, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Olay yerinde olduğum için çok pişmanım" dedi.

M.A.D. isimli sanık ise, "Suçlamamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, duruşmaya 1 buçuk saat ara verdi. Aranın ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşma salonundan çıkan anne Yasemin Minguzzi, "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde bağırdı. Aileye destek olmak için adliyeye gelen vatandaşlar ise, "Yasemin çiçeğin yanındayız" diyerek karşılık verdi.

Haberin Devamı

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davaya karar verildi. Davada iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verildi.

DAVADA KARAR AÇIKLANDI

Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi; pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

PESİAD İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı Ziyaret Etti

Türkiye şaşkınlıkla izledi: Edremit canisi tam bir suç makinesi çıktı!