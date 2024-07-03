Magandalar yine can aldı: Yorgun mermi 11 aylık bebeğin sonu oldu!

Aydın'da meydana gelen olayda, evde kendi halinde oyun oynayan, bebek bir anda başına isabet eden mermi ile kanlar içinde kaldı. 11 aylık bebeğe, mahallede yapılan düğünden geldiği bildirilen bir yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Minik bebek ortalıkta oynarken bir anda hareketsiz kaldı. Yorgun mermi isabet ettiği görülen bebek hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minik bebek kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Minik bebeğin annesi ve babası büyük acı yaşarken bölgeye gelen polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Başlatılan inceleme kapsamında düğünde damat dahil 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen bu kişiler karakola götürüldü.

YORGUN MERMİ NEDİR?

Minik bebeğin cansız bedeni ise otopsi sonrası ailesine verildi.Bir silahı havaya doğru ateşlediğimizde ondan çıkan çekirdek, hızını alabildiği yere doğru gider. Gökyüzünde hızı biten çekirdek, daha sonra yere doğru serbest düşüşe geçer ve bir yerden sonra o kadar hızlanır ki aynı şekilde silahtan çıkmışcasına bir etki ile isabet eder. Bu mermiye yorgun mermi denir.

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