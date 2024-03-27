LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!

Gaziantep’te tamir sırasında LPG tüpü patlayan otomobilden çıkan alevler, dehşeti yaşattı. Olay anı ve vatandaşların kaçışması, kameraya böyle yansıdı...

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LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!

Gaziantep’te tamir edildiği esnada LPG tüpü patlayan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!

LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!

Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan’ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan’ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

LPG tüpü patlayan otomobilin görüntüleri kameraya, saniye saniye böyle yansıdı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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