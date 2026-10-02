LPG fiyatları coştu: 24 saatte üst üste iki zam, fiyatı 40 lirayı aştı!

LPG'ye 1 Ekim'deki ÖTV artışının ardından bir zam daha geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık artışla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aşarken, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

LPG'ye gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,65 lira zam yapıldı. Rafineri kaynaklı artışın pompaya yansımasıyla LPG'nin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

İKİ GÜNDE İKİNCİ ZAM

LPG fiyatlarına 1 Ekim'de yapılan ÖTV artışı nedeniyle yaklaşık 1,45 liralık zam gelmişti. Gece yarısından itibaren geçerli olan 4,65 liralık yeni artışla birlikte LPG'ye kısa süre içerisinde ikinci kez zam yapılmış oldu.İki artış birlikte değerlendirildiğinde LPG'nin litre fiyatındaki toplam yükseliş yaklaşık 6,10 lirayı buldu.

LPG'DE ÖTV TUTARI YÜKSELTİLDİ

LPG türü ürünlerde eşel mobil sistemi kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olarak uygulanan ÖTV tutarı, 1 Ekim itibarıyla 11,3830 liraya yükseltildi. Düzenlemeyle LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 liralık artış yansıdı.

BENZİN VE MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzinde eşel mobil sistemi öncesindeki ÖTV uygulamasına geçilmesi halinde fiyatların 12,47 lira artması bekleniyordu. Ancak ÖTV'nin kademeli olarak yükseltilmesiyle 12,47 liralık artışın tek seferde fiyatlara yansımasının önüne geçildi.Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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